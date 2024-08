Policija je prejela prijave oškodovancev, ki so bile tarče spletnih goljufij, pri katerih so goljufi izkoristili združitev bank Nova KBM in SKB v OTP banko. Na policiji ob tem poudarjajo, da slovenske banke ne kličejo svojih komitentov in v zvezi z združitvijo ne zahtevajo nikakršnih podatkov ali gesel.

Kot so danes sporočili iz policije, so v luči združitve bank Nova KBM in SKB v OTP banko že prejeli prijave oškodovancev o spletnih goljufijah, ki se začnejo z lažno elektronsko pošto v imenu banke in telefonskim klicem lažnega bankirja, končajo pa z vdorom v elektronsko banko ter praznim bančnim računom.

Metode goljufov

Goljufi poskušajo pridobiti podatke potencialnih žrtev na različne načine. "Eden izmed načinov je, da vas goljufi pokličejo po telefonu in se predstavijo kot uslužbenci banke ter vas z izmišljeno zgodbo, da bo v primeru nesodelovanja vaš denar prišel v last madžarske banke, prepričajo, da jim posredujete osebne in bančne podatke," so zapisali na policiji.

Zahtevani podatki so potrebni za namestitev spletne banke, zato si lahko goljufi v nadaljevanju na svoje naprave namestijo spletno banko, s katero dostopajo do bančnega računa žrtev in ga v nadaljevanju tudi izpraznijo.

Ribarjenje za podatki

Do podatkov skušajo priti tudi s pomočjo ribarjenja oz. fishinga. Potencialnim žrtvam pošljejo elektronsko ali SMS-sporočilo, v njem pa lažno navedejo, da je zaradi združitve bank treba nujno posodobiti oziroma nadgraditi elektronsko banko.

V tovrstnih sporočilih so povezave do spletne strani, ki je na videz podobna spletni strani banke, ki jo tarče uporabljajo. Po vnosu zahtevanih podatkov lahko goljufi žrtev tudi pokličejo po telefonu ter se v slovenskem jeziku predstavijo kot tehnična pomoč banke. Na tak način pridobijo vse potrebne podatke za nepooblaščen vstop v spletno banko.

Na policiji ob tem poudarjajo, da slovenske banke ne kličejo svojih komitentov po telefonu in v zvezi z združitvijo ne zahtevajo nikakršnih podatkov ali gesel. Prav tako teh podatkov banke nikoli ne pridobivajo preko povezav, poslanih v SMS- ali elektronskih sporočilih. "Vaša banka vam za namen dostopa do spletne banke nikoli ne bo poslala spletne povezave, na katero bi morali klikniti in vanjo vnesti podatke," so poudarili.

Kaj naj storijo žrtve prevar

Žrtvam tovrstnih prevar svetujejo, da naj zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke) in se za prijavo čim prej obrnejo na najbližjo policijsko enoto ter svojo banko.

Pred lažnimi sporočili o združitvi bank je v začetku julija že opozarjala zdaj že nekdanja SKB banka. V zadnjem času so namreč beležili povečano število lažnih elektronskih in SMS-sporočil ter klicev, s katerimi poskušajo goljufi priti do osebnih in bančnih podatkov posameznikov.

Tudi na banki so takrat poudarili, do združitve od strank ne bo zahtevala nikakršne nove ali dodatne aktivacije Moj@SKB mobilne banke in SKB Net ali Pro SKB NET spletne banke ali vas spraševala po podatkih kartice.