Preiskovalni sodnik v Zagrebu je zaradi nevarnosti vpliva na priče danes odredil enomesečni pripor za poslanko opozicijskih socialdemokratov, ki je tudi predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Barbaro Antolić Vupora. Osumljena je zlorabe položaja in pooblastil pri obnovi svoje hiše v Varaždinu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Osumljena je, da je v sodelovanju z drugimi nezakonito pridobila gradbena in druga dovoljenja za obnovo hiše.

Preiskovalni sodnik županijskega sodišča v Zagrebu je v istem primeru zaradi nevarnosti vpliva na priče danes med osmimi osumljenci odredil pripor tudi za visokega uslužbenca v mestni upravi in za sodno izvedenko.

Aretirali so jo v torek

Antolić Vuporo in druge osumljence je policija aretirala v torek. Isti dan je hrvaški parlament soglasno potrdil odvzem poslanske imunitete osumljenki, ki ga je zahtevalo tožilstvo. V Socialdemokratski stranki (SDP) pa so poslanko začasno razrešili vseh strankarskih dolžnosti.

Njen odvetnik je po aretaciji zatrdil, da ga primer ne skrbi in da bo njegova stranka dokazala nedolžnost. "Skrbi pa me, ne samo kot odvetnika, temveč kot državljana, ta postopek in celotna situacija," je dejal.

Obsoja vsakršno obliko korupcije

Poslanec SDP Saša Đujić, ki je v odzivu ob aretaciji v torek izpostavili, da SDP obsoja vsakršno obliko korupcije, je v luči političnih razmer v državi čas aretacije označil za zanimiv. Med drugim je omenil menjavo uprave Jadrolinije po lanski nesreči trajekta Lastovo v Malem Lošinju.

Zanimivost trenutka so izpostavili tudi pri opozicijski stranki Most, pri levo-zeleni opozicijski stranki Zmoremo! pa so poudarili, da je temeljita preiskava primera ključna.

Antolić Vupora se je rodila v Celju, na čelo Zveze slovenskih društev na Hrvaškem pa so jo izvolili septembra lani. Poslanka levosredinske SDP je drugi zaporedni mandat.