Avtor:
STA

Sobota,
25. 10. 2025,
9.26

Osveženo pred

9 minut

škandal Adam Silver NBA

Sobota, 25. 10. 2025, 9.26

9 minut

Silver "globoko pretresen" nad policijskimi preiskavami in aretacijami

Avtor:
STA

Adam Silver | Foto Guliver Image

Foto: Guliver Image

Komisar lige NBA Adam Silver je prvič javno spregovoril o nepričakovanih aretacijah trenerja Portlanda Chaunceyja Billupsa in igralca Miami Heat Terryja Rozierja, ki sta pretresli košarkarsko ligo NBA. "Bil sem globoko pretresen," je v prvem odzivu dejal Silver med prenosom tekme med Boston Celtics in New York Knicks na Amazon Prime.

Chauncey Billups
Sportal Ligo NBA pretresa nov škandal

"Za ligo in njene navijače ni nič pomembnejšega od integritete tekmovanja. Mučno je. Bilo je zelo čustveno vznemirljivo," izjavo komisarja lige NBA povzemata tiskovni agenciji dpa in AFP.

Billupsa, ki je leta 2004 z Detroit Pistons osvojil naslov prvaka in je član dvorane slavnih lige NBA, so aretirali v Oregonu zaradi suma vpletenosti v shemo prirejanja ilegalnih iger pokra. V tej preiskavi so aretirali skupno 31 ljudi.

Komisar lige NBA je razkril, da so v ligi že sami preiskovali nekatere neobičajne vzorce. Gre za tekmo leta 2023 med Charlotte Hornets, takratno Rozierjevo ekipo, in New Orleans Pelicans.

Vendar pa je Silver pojasnil, da "iskreno povedano, niso našli ničesar". Liga NBA je Rozierju dovolila vrnitev na igrišče. Tekma med Hornets in Pelicans je bila ena od tekem, ki so se znašle na seznamu sumljivih v spisih ameriških preiskovalcev.

"Dve leti in pol pozneje še vedno ni bil obsojen za nič, če lahko nekaj povem v prid Terryju," je dejal Silver.

"Očitno ni videti dobro, tako da smo ga trenutno vseeno poslali na dopust. Tukaj gre za iskanje ravnovesja med zaščito pravic ljudi in preiskavo. In, kot sem rekel, sodelujemo z oblastmi, ki imajo izjemna pooblastila, ki jih upravni organi lige nimajo."

