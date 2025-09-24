Podjetje, ki nudi prost dan za rojstni dan, sabatikal in dovoljuje pse v pisarni

V času, ko mnogi iščejo zgolj stabilno zaposlitev, eno izmed največjih podjetij v regiji postavlja čisto nove standarde dobrega delodajalca. Si predstavljate, da bi vaš šef poskrbel, da na rojstni dan sploh ne bi prišli v službo? Ali pa da bi vam po nekaj letih zvestobe in odločnih rezultatov plačal kar večmesečni dopust, t. i. sabatikal? Ne, ne gre za sanjsko podjetje iz Silicijeve doline. Gre za Atlantic Grupo, ki deluje tudi v Sloveniji in dokazuje, da se skrb za zaposlene ne meri več le v plači.

Zakaj fleksibilno delo ni več privilegij, ampak standard in zakaj je enakost spolov več kot zgolj statistika? Spoznajte podjetje, kjer se poslovna uspešnost meri tudi v sreči.

V času, ko so številna podjetja še vedno ujeta v zastarele modele vodenja, Atlantic Grupa dokazuje, da lahko velik sistem deluje s srcem. Podjetje, znano po blagovnih znamkah, kot so Barcaffè , Argeta in Cockta, Donat, v ospredje postavlja človeka – zaposlenega.

Ko je prost dan za rojstni dan pravica

Kdo si ne bi želel preživeti rojstnega dne po svoje – brez sestankov, elektronske pošte in urnikov? V Atlantic Grupi to ni le lepa želja, temveč dejanska pravica zaposlenih do prostega dne za rojstni dan. Vsak lahko izbere, kdaj v mesecu svojega praznika si bo vzel ta dan, brez potrebe po obrazložitvah.

Ta, na videz preprosta gesta ima presenetljivo močan psihološki učinek. Zaposleni se počutijo videne in cenjene, kar povečuje pripadnost podjetju. In kar je najlepše – ta dan ni vezan na točen datum rojstva. Če vam bolj ustreza konec meseca za kratek oddih, je odločitev povsem vaša.

Podjetje razume, da so takšni personalizirani ukrepi pogosto dragoceni. Gre za to, da delovno mesto postane tudi prostor, kjer posameznik ohrani svojo človeškost, tudi s časom zase, za bližnje in za praznovanje.

Foto: Shutterstock

Takšna praksa je redkost, še posebej v velikih sistemih. A prav v tem se kaže razlika med podjetjem, ki sledi trendom, in tistim, ki jih postavlja.

Nekajmesečni plačani dopust kot nagrada za zvestobo

V večini podjetij je letni dopust edini čas, ko zaposleni lahko zadihajo in za kratek čas odklopijo delovno realnost. V Atlantic Grupi pa ponujajo nekaj, kar je v našem prostoru še vedno skoraj eksotična ugodnost: plačan sabatikal.

Zaposleni, ki so s svojim delom in predanostjo v preteklih letih pokazali odlične rezultate in močno povezanost s podjetjem, lahko izkoristijo plačan dopust v trajanju od dveh do šestih mesecev. Brez pritiska, brez slabe vesti in s polno podporo delodajalca. Čas, ki ga lahko namenijo učenju, osebnemu razvoju, družini ali preprosto sebi.

Foto: Shutterstock

Sabatikal ni luksuz, temveč strateška odločitev podjetja, ki razume pomen regeneracije. Vzeti si čas za oddih, razmislek ali sanje je redkost v današnjem delovnem svetu, a ravno ta možnost zaposlenim daje vedeti, da jih podjetje ne vidi zgolj kot sredstvo, temveč kot človeka s potencialom, mejniki in potrebami.

Po sabatikalu se mnogi vrnejo z novimi idejami, svežo energijo in še večjo pripadnostjo. Atlantic Grupa s to prakso ne skrbi le za dobro počutje, ampak vodi kulturo trajnostnega dela, kjer dolgoročni učinki štejejo več kot kratkoročni rezultati.

Ni vprašanje če, ampak kako fleksibilno

Če je v marsikaterem podjetju še vedno aktualno vprašanje, ali naj uvedejo delo od doma, je v Atlantic Grupi to vprašanje že dolgo preteklost. Fleksibilno delo tam ni izhod v sili, ampak standard, ki so ga uveljavili že pred osmimi leti in ga od takrat ves čas nadgrajujejo.

Foto: Atlantic Grupa

Podjetje je uvedlo štiri različne oblike fleksibilnosti, vsako od njih pa so oblikovali na podlagi dejanskega posluha za zaposlene. Ni šlo za enostransko odločitev vodstva, temveč za odziv na raziskave, ankete in pobude tistih, ki so zaslužni za uspehe podjetja – njihove zaposlene.

Zaposleni tako lažje usklajujejo poklicno in zasebno življenje, kar se kaže v večji produktivnosti, manjšem stresu in boljšem vzdušju.

Program, ki zaposlenim pove: "Tu si pomemben"

Nataša Bazjak Cristini, direktorica človeških potencialov in kulture Foto: Atlantic Grupa Brezplačni sistematski pregledi, možnost psihoterapij, solidarnostna pomoč v težkih življenjskih situacijah, ciljno usmerjena izobraževanja in mentorstva ter širok spekter športnih vsebin in klubov – vse to je del vsakdana v Atlantic Grupi. Gre za celostni pristop, ki so ga poimenovali Okusi ugodja in predstavlja premišljen program, ki pokriva fizično, duševno in socialno dimenzijo zdravja zaposlenih.

"V Atlantic Grupi verjamemo, da skrb za zaposlene ni rezervirana le za posebne priložnosti, temveč je integrirani del naše vsakdanjosti. Ustvarjamo okolje, v katerem se ljudje počutijo podprto, dobro in varno, pri čemer ima vsak priložnost za uresničitev s konkretnimi ugodnostmi, ki jih prepoznava kot pomembne. Z ugodnostmi, kot so sabatikal, fleksibilni modeli dela ali podpora pri fizičnem in duševnem zdravju, kažemo, da dobrobit zaposlenih ni le lep dodatek, temveč je v temelju našega poslovnega razmišljanja", je povedala Nataša Bazjak Cristini, direktorica človeških potencialov in kulture.

Foto: Atlantic Grupa

Kot nosilci certifikata Equal Pay Champion se lahko pohvalijo z dejstvom, da je razlika v plačilu med moškimi in ženskami le 1,09 odstotka – kar je občutno manj od evropskega povprečja, ki znaša kar 13 odstotkov. Poleg tega ženske v Atlanticu zasedajo kar 53 odstotkov vseh vodstvenih mest, kar jasno kaže, da tukaj talent in kompetence štejejo več kot spol.