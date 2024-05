Zavarovalnica škodo na avtomobilu ocenila kot samopoškodbo. Kaj storiti? #pravni nasvet

Avto sem imela parkiran na javnem parkirišču v času delovnika, v tem času mi ga je neznani voznik podrgnil. Po končani službi sem prišla do avtomobila, opazila škodo in poklicala policiste. Opravljen je bil zapisnik in ogled kraja nesreče. Prijavila sem škodo in pozvana sem bila, da si mora avto ogledati izbrani cenilec zavarovalnice. Ta je na ogledu ''ocenil'', da sem avto sama poškodovala ob zidu, da je to njegovo strokovno mnenje in da ga bo tudi uradno predal naprej na zavarovalnico. Zahteva za kritje popravila s strani zavarovalnice je bila zavrnjena. Na zahtevo sem se pritožila in odgovor na pritožbo je bil, da mi lahko samo delno pokrijejo stroške, ampak z odbitno franšizo na moj kasko. To pomeni, da bi se mi izredno dvignila cena zavarovanja in bi mi odvzeli popust, ki ga imam na zavarovanje. Ne vem več, kaj naj naredim. Ocenjena vrednost škode avtomobila je 750 evrov. A se vam zdi smiselno peljati stvar še naprej v tožbo oz. mediacijo? Tamara N.