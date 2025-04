Več evropskih držav ostalo brez elektrike: številni potniki so obtičali #video

Španija, Portugalska, Francija in tudi del Belgije je prizadel izpad električne energije, zaradi česar je milijone ljudi ostalo brez elektrike. Po prvih podatkih, naj bi se to zgodilo zaradi okvare evropskega električnega omrežja, a točen vzrok še ni znan.

Iz portugalskega upravljavca omrežja REN so sporočili, da je celoten Iberski polotok doživel mrk ter tudi del Francije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je do izpada elektrike prišlo okoli poldneva.

Iz upravljavca španskega električnega omrežja Red Electrica so prek družbenega omrežja X sporočili, da jim je uspelo obnoviti oskrbo z električno energijo na severu in jugu države.

Potniki so obtičali

Obratovati so prenehala vsa letališča, številni potniki so obtičali v podzemnih železnicah, vlaki pa v predorih.

Španski radiji poročajo, da je bil evakuiran del madridske podzemne železnice. V središču španske prestolnice obenem prihaja do prometnih zastojev, saj so semaforji prenehali delati, poročanje radia Cader Ser povzema agencija Reuters.

S težavami z delovanjem semaforjev se soočajo tudi na Portugalskem, je sporočila tamkajšnja policija. Po poročanju Reutersa sta zaprti podzemni železnici v Lizboni in Portu.

Prebivalci Andore in delov Francije, ki mejijo na Španijo, so prav tako poročali o izpadu električne energije. Po zadnjih informacijah so o izpadih poročali vse do Belgije.

Kibernetski napad?

Španska vlada se je zbrala na izredni seji v Moncloi in spremlja razvoj razmer. Vzrok še ni jasen. Španski in portugalski mediji poročajo o težavah z evropskim električnim omrežjem, ki naj bi prizadel nacionalna omrežja na Iberskem polotoku. Kot možen vzrok je bil opredeljen tudi požar na jugozahodu Francije na gori Alaric, ki je poškodoval visokonapetostni daljnovod med Perpignanom in vzhodnim Narbonnom.

Po poročanju španskega časopisa El Pais oblasti ne izključujejo možnosti kibernetskega napada, navaja dpa.