Je Slovenija v zatonu sončne energije?

Leto 2023 bo ostalo zapisano kot prelomno leto za trg sončnih elektrarn v Sloveniji. Število izvedenih projektov je eksplodiralo, na trg so vstopila številna nova podjetja, hitro so se sestavljale nove montažne ekipe in zaposlovalo se je na veliko. Neto meritve so, še posebej ob napovedi svojega izteka, omogočile velik razcvet, kar je pomenilo izjemne priložnosti za izvajalce po vsej državi.

Statistični podatki za leto 2023 jasno prikazujejo ta razcvet:

Skupna inštalirana moč sončnih elektrarn je konec leta 2023 dosegla 1.101,5 MW, kar predstavlja povečanje za več kot 400 MW v primerjavi z letom prej (vir: trajnostnaenergija.si). V letu 2023 je bilo priključenih 17.278 novih sončnih elektrarn s skupno močjo 486 MW, od tega je bila polovica namenjena samooskrbi (vir: pv.fe.uni-lj.si). Do konca leta 2023 je bilo v Sloveniji skupaj priključenih 49.093 sončnih elektrarn (vir: eles.si).

Porast, nato upad ponudnikov – kaj to pomeni za stranke?

Ta hiter porast je pripeljal do vstopa številnih novih izvajalcev, nekateri viri govorijo celo o več sto aktivnih podjetjih na trgu v letu 2023. Želja po izkoristku priložnosti in hitrem zaslužku je pomenila, da so se nekatera podjetja s solarnimi paneli pobližje spoznala šele na prvi montaži.

Zaradi ukinitve neto meritev in posledičnega upada zanimanja za sončne elektrarne je danes realnost nekoliko drugačna. Število potencialnih strank je manjše od števila izvajalcev, kar vodi v zaostreno konkurenco in negotovost. Prav zato je ključno, kako se na nove okoliščine odzovejo podjetja in kakšne rešitve ponujajo trgu.

Zanesljiv partner v izkoriščanju sončne energije

V podjetju NGEN se ne umikajo – nasprotno, svojo vlogo dodatno utrjujejo z jasnim ciljem: povezovanje z najboljšimi lokalnimi izvajalci, ki najbolje poznajo potrebe svojih okolij. Lokalni izvajalci namreč zagotavljajo hitrejši odziv, večjo prilagodljivost, boljše razumevanje specifičnih potreb lokalnega okolja in dolgoročne odnose s strankami.

Kaj je vloga NGEN? NGEN v stiku z gospodinjskimi odjemalci deluje kot sistemski partner, ki kot temelj stabilnosti, inovacij in naprednih rešitev stoji v ozadju in skrbi za:

razvoj in podporo naprednih energetskih rešitev, zanesljivo dobavo električne energije, razvijanje novodobnih modelov oskrbe, kot so virtualne skupnosti, dinamične tarife in optimizacija odjema, tehnično podporo in učinkovito poprodajno pomoč, aktivno prilagajanje regulativi in tržnim spremembam ter sistemske storitve, ki vključujejo regulacijsko polnjenje hranilnikov, kar zagotavlja stabilnost omrežja in prinaša pomembne koristi v času aktivacij.

Celovite energetske rešitve na ključ

Partnerska mreža podjetja NGEN ponuja celovite energetske rešitve. Tako kot so v podjetju NGEN v preteklih letih uspešno izvajali projekte na ključ, tudi danes njihovi certificirani partnerji za stranke uredijo vse, od začetne ideje pa vse do uradnega zagona ter pridobivanja nepovratnih sredstev.

Poleg hibridnih sončnih elektrarn poskrbijo tudi za toplotne črpalke, sisteme za prezračevanje, sisteme HVAC, polnilnice za električna vozila in drugo napredno energetsko opremo.

Partnerstvo med lokalnim izvajalcem in podjetjem NGEN končnemu uporabniku zagotavlja najboljšo mogočo energetsko izkušnjo:

strokovno svetovanje,

hitro in kakovostno montažo,

dolgoročno vzdrževanje in podporo ter

najvišje dolgoročne prihranke.

V naslednjih tednih bomo v sklopu Energetika 2.0 na Siol.net predstavili nekaj izbranih partnerjev podjetja NGEN, s katerimi skupaj ustvarjajo trajno, stabilno in sodobno energetsko prihodnost. To so izvajalci, ki jim zaupajo in verjamejo, da jim boste zaupali tudi vi.

