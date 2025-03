Bayer nemočen v Münchnu, Liverpool presenetil Parižane, Barcelona tudi oslabljena do zmage

Po torkovih razburljivih obračunih v nogometni ligi prvakov so tudi v sredo preostale štiri tekme osmine finala postregle z zanimivim dogajanjem. V ospredju je bil predvsem obračun PSG in Liverpoola. Parižani so bili agresivnejši, Liverpoolčani so trpeli, a v 87. minuti domače presenetili in se veselili zmage z 1:0. Bayer Leverkusen v nemškem derbiju v Münchnu ni bil kos Bayernu, ki je zmagal s 3:0, dva gola pa je za Bavarce dosegel Harry Kane. Barcelona je gostovala v Lizboni pri Benfici in čeprav je od 22. minute igrala z igralcem nanj, slavila z 1:0. Feyenoord in Inter pa sta svoj obračun odigrala nekoliko prej, zanesljive zmage z 2:0 so se v Rotterdamu veselili Milančani. Povratne tekme bodo prihodnji teden.