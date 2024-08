Feyenoordu prva nizozemska lovorika sezone

Nogometaši Feyenoorda so zmagovalci nizozemskega superpokala. V Eindhovnu so po enajstmetrovkah s 4:2 premagali PSV Eindhoven. Redni del razburljive tekme se je končal s 4:4.

V superpokalu sta se merila PSV, ki je bil v prejšnji sezoni nizozemski prvak, in Feyenoord, ki je bil pokalni zmagovalec. PSV je povedel v deveti minuti z golom Noe Langa, Feyenoord pa je prišel do preobrata po golih Tomasa Gimeneza (29./11 m) in Barta Nieuwkoopa (33.).

Luuk de Jong je v 48. minuti izenačil, Gimenez pa je šest minut pozneje unovčil novo enajstmetrovko. Guus Til je v 65. minuti poskrbel za novo izenačenje, vendar je ekipa iz Rotterdama še enkrat povedla, strelec za 4:3 je bil Antoni Milambo je v 72. minuti. De Jong je postavil končni izid rednega dela z bele pike v 80. minuti. Pri enajstmetrovkah so bili uspešnejši igralci Feyenoorda, odločilni strel je zadel hrvaški reprezentant Luka Ivanušec.

Za Feyenoord je to 14. superpokalna lovorika, rekorder je Ajax z 20.