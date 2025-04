Trumpova trgovinska vojna: potop borz in desant na avtomobilsko industrijo #vŽivo

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo naznanil uvedbo 10-odstotnih carin na uvoz iz vsega sveta, kar bo začelo veljati v soboto, 5. aprila, ter še višje carine za okrog 60 držav in EU, ki bodo vstopile v veljavo prihodnjo sredo, 9. aprila. Odzivi na napovedani Trumpov ukrep so večinoma negativni, finančni trgi pa padajo.

Veljati so začele 25-odstotne ameriške carine za avtomobile. Visoke carine za uvoz vseh avtomobilov in lahkih tovornjakov v ZDA so stopile v veljavo opolnoči po washingtonskem času oz. 06.00 po srednjeevropskem času. Carine bodo v naslednjem mesecu začele veljati tudi za avtomobilske dele, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem, ko investitorji živčno čakajo prvo odprtje evropskih, potem pa še ameriških borz, je prvi odziv vlagateljev na Trumpovo trgovinsko vojno že razkrit. Azijske borze, ki so že odprte, so v rdečih številkah. Takoj po najavi Trump o carinah pa so se potopile tudi terminske pogodbe za ameriške borzne indekse.

Terminske pogodbe za indeks S&P 500 so padle za 3 odstotke. Terminske pogodbe za Nasdaq 100 so se pocenile za več kot 4 odstotke, terminske pogodbe za Dow Jones pa so zdrsnile za približno 1.000 točk oziroma 2 odstotka.

Azijske borze v rdečih številkah

Ob 6:30 po srednjeevropskem času azijski borzni trgi beležijo splošno prodajo delnic. Večina glavnih indeksov v regiji beleži negativno gibanje, nekateri med njimi pa so utrpeli občutne padce:

Nikkei 225 (Japonska) beleži največji padec v regiji, saj je izgubil kar 3,13 odstotka oziroma 1.119,66 točke in trenutno znaša 34.606,21. Ta oster padec kaže na močan odziv japonskih vlagateljev, zlasti v sektorjih, ki so močno odvisni od izvoza in svetovne trgovine.

Asia Dow, širši indeks azijsko-pacifiških trgov, je padel za 1,47 odstotoka oziroma 60,88 točke.

Hang Seng (Hongkong) je prav tako pod velikim pritiskom, saj je upadel za 1,58 odstotka oziroma 366,62 točke. Pod največjim pritiskom so tehnološke in nepremičninske delnice.

Shanghai Composite (Kitajska) kaže nekoliko več odpornosti, vendar še vedno beleži padec v višini 0,51 odstotka. Vzrok so predvsem skrbi glede domače gospodarske rasti in vpliva trgovinskih napetosti.

Sensex (Indija) je padel za 0,45 odstotka, kar pomeni izgubo 345,74 točke, trenutno pa znaša 76.271,70. Med najbolj prizadetimi so finančne in energetske delnice.

Singapurski indeks Straits Times ostaja razmeroma stabilen v primerjavi z ostalimi, a je kljub temu v rahlem minusu - zdrsnil je za 0,06 odstotka oziroma 2,36 točke.

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj uvedel carine za vse države sveta, in sicer v višini najmanj deset odstotkov. Za približno 60 držav, za katere njegova administracija meni, da imajo najbolj nepoštene trgovinske odnose z ZDA, bodo veljale visoke carine, torej višje od desetih odstotkov, ki bodo na primer veljale za Združeno kraljestvo, Brazilijo, Singapur, Čile, Avstralijo, Turčijo in Kolumbijo.

Uvoz iz Kitajske bo obdavčen s 34-odstotnimi carinami. Okoli 25-odstotne carine so dobile Južna Koreja, Japonska, Indija in Malezija. Visoke carine bodo udarile Vietnam (46 odstotkov), Tajvan (32 odstotkov), Tajsko (36 odstotkov), Švico (31 odstotkov), Indonezijo (32 odstotkov), Kambodžo (49 odstotkov), Južno Afriko (30 odstotkov) in Šrilanko (44 odstotkov).