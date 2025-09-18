Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
15.39

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Intel Nvidia

Četrtek, 18. 9. 2025, 15.39

3 minute

Nvidia bo v Intel vložila pet milijard dolarjev

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nvidia | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriški proizvajalec čipov Nvidia bo v tehnološkega velikana Intel vložil pet milijard dolarjev (okoli 4,2 milijarde evrov). Podjetji sta sporočili, da bosta na podlagi sporazuma skupaj razvijali podatkovne centre in izdelke za osebne računalnike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ustanovitelj in glavni izvršni direktor podjetja Nvidia Jensen Huang je v današnji izjavi dejal, da ta posel predstavlja združitev dveh svetovno priznanih platform. "Skupaj bomo razširili naše ekosisteme in položili temelje za novo dobo računalništva," je po poročanju AFP dejal Huang.

V sporočilu za javnost je navedeno, da bo Nvidia vložila pet milijard dolarjev v navadne delnice Intela po nakupni ceni 23,28 dolarja na delnico.

Kot so poudarili v obeh družbah, morajo naložbo pred tem odobriti regulatorni organi.

računalnik, delo
Novice Napoved: delali boste le še tri dni na teden, a vse ne bo rožnato

Računalniški čipi podjetja Nvidia so deležni velikega povpraševanja med tehnološkimi podjetji, ki gradijo podatkovne centre za aplikacije umetne inteligence.

Intel, ki je nekoč prevladoval na trgu polprevodnikov, pa se že nekaj let sooča s finančnimi težavami. Vodilni položaj, zlasti na področju čipov za umetno inteligenco, je namreč prevzela ravno Nvidia. Poleg tega je Intel pod vse večjim pritiskom tudi v svojem tradicionalnem poslu s procesorji za osebne računalnike in s čipi za podatkovne centre.

Delnice Intela so se po napovedi investicije podražile za 30 odstotkov, poroča ameriški CNBC.

Intel Nvidia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.