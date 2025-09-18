Nvidia bo v Intel vložila pet milijard dolarjev

Ameriški proizvajalec čipov Nvidia bo v tehnološkega velikana Intel vložil pet milijard dolarjev (okoli 4,2 milijarde evrov). Podjetji sta sporočili, da bosta na podlagi sporazuma skupaj razvijali podatkovne centre in izdelke za osebne računalnike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ustanovitelj in glavni izvršni direktor podjetja Nvidia Jensen Huang je v današnji izjavi dejal, da ta posel predstavlja združitev dveh svetovno priznanih platform. "Skupaj bomo razširili naše ekosisteme in položili temelje za novo dobo računalništva," je po poročanju AFP dejal Huang.

V sporočilu za javnost je navedeno, da bo Nvidia vložila pet milijard dolarjev v navadne delnice Intela po nakupni ceni 23,28 dolarja na delnico.

Kot so poudarili v obeh družbah, morajo naložbo pred tem odobriti regulatorni organi.

Računalniški čipi podjetja Nvidia so deležni velikega povpraševanja med tehnološkimi podjetji, ki gradijo podatkovne centre za aplikacije umetne inteligence.

Intel, ki je nekoč prevladoval na trgu polprevodnikov, pa se že nekaj let sooča s finančnimi težavami. Vodilni položaj, zlasti na področju čipov za umetno inteligenco, je namreč prevzela ravno Nvidia. Poleg tega je Intel pod vse večjim pritiskom tudi v svojem tradicionalnem poslu s procesorji za osebne računalnike in s čipi za podatkovne centre.

Delnice Intela so se po napovedi investicije podražile za 30 odstotkov, poroča ameriški CNBC.