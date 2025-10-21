Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Torek,
21. 10. 2025,
11.30

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
rokometni pokal pokal Slovenije

Torek, 21. 10. 2025, 11.30

31 minut

Rokometni pokal Slovenije, 2. krog

Začenja se boj za osmino finala

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska rokometna reprezentanca, trening, rokomet splošna, rokometna žoga | Foto Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

V tem tednu Pokal Slovenije za moške prinaša tekme drugega kroga. Ducat parov se bo podalo v boj za uvrstitev v osmino finala.

Med najboljšimi 16 ekipami tekmece že čakajo zasedbe LL Grosist Slovan, Gorenje Velenje, Trimo Trebnje in Celje Pivovarna Laško, ki so bile dosedanjih nastopov, zaradi nastopanja v evropskih tekmovanjih, opravičena.

Zaključni turnir pokala bo v sezoni 2025/26 na sporedu 17. in 18. aprila prihodnje leto.

Uroš Zorman, LL Grosist Slovan
Sportal Pred prvaki najtežje evropsko gostovanje

Pokal Slovenije, 1. krog:

Torek, 21. oktober:
19.00 RK Frankstahl Radovljica : RK Jeruzalem Ormož
20.00 MRK Ljubljana : RD Škofja Loka

Sreda, 22. oktober:
19.00 RK Velika Nedelja : RK Drava Ptuj
19.00 RD Herz Šmartno : MRK Krka
19.00 RD Butan Plin Izola : DRŠ Sebastjana Soviča
19.00 MRK NG : RK Dobova
19.30 RD Koper : RD Riko Ribnica
20.00 RK Arcont Radgona : RD Alples Železniki
20.00 ŠD Mokerc - Kig : RK Slovenj Gradec
20.00 RK Sevnica : RK Radeče Papir Nova
20.15 RK Ajdovščina : RK Grosuplje
20.30 RK Maribor Branik : ŠRD Škofljica

rokometni pokal pokal Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.