Začenja se boj za osmino finala

V tem tednu Pokal Slovenije za moške prinaša tekme drugega kroga. Ducat parov se bo podalo v boj za uvrstitev v osmino finala.

Med najboljšimi 16 ekipami tekmece že čakajo zasedbe LL Grosist Slovan, Gorenje Velenje, Trimo Trebnje in Celje Pivovarna Laško, ki so bile dosedanjih nastopov, zaradi nastopanja v evropskih tekmovanjih, opravičena.

Zaključni turnir pokala bo v sezoni 2025/26 na sporedu 17. in 18. aprila prihodnje leto.