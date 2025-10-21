Torek, 21. 10. 2025, 11.30
31 minut
Rokometni pokal Slovenije, 2. krog
Začenja se boj za osmino finala
V tem tednu Pokal Slovenije za moške prinaša tekme drugega kroga. Ducat parov se bo podalo v boj za uvrstitev v osmino finala.
Med najboljšimi 16 ekipami tekmece že čakajo zasedbe LL Grosist Slovan, Gorenje Velenje, Trimo Trebnje in Celje Pivovarna Laško, ki so bile dosedanjih nastopov, zaradi nastopanja v evropskih tekmovanjih, opravičena.
Zaključni turnir pokala bo v sezoni 2025/26 na sporedu 17. in 18. aprila prihodnje leto.
Pokal Slovenije, 1. krog:
Torek, 21. oktober:
19.00 RK Frankstahl Radovljica : RK Jeruzalem Ormož
20.00 MRK Ljubljana : RD Škofja Loka
Sreda, 22. oktober:
19.00 RK Velika Nedelja : RK Drava Ptuj
19.00 RD Herz Šmartno : MRK Krka
19.00 RD Butan Plin Izola : DRŠ Sebastjana Soviča
19.00 MRK NG : RK Dobova
19.30 RD Koper : RD Riko Ribnica
20.00 RK Arcont Radgona : RD Alples Železniki
20.00 ŠD Mokerc - Kig : RK Slovenj Gradec
20.00 RK Sevnica : RK Radeče Papir Nova
20.15 RK Ajdovščina : RK Grosuplje
20.30 RK Maribor Branik : ŠRD Škofljica