Radovljičani pokalno tekmovanje odprli z zmago

Rokometaši Frankstahla Radovljice so z zmago začeli letošnje pokalno tekmovanje. V uvodni tekmi pokala Slovenije za moške so v gosteh premagali Dol TKI Hrastnik s 34:25 (20:13). Preostale tekme uvodnega kroga bodo v sredo.

V uvodnem krogu pokala nastopa 18 ekip. V novi sezoni pokalnega tekmovanja bo sicer nastopilo 37 ekip, 36 tistih, ki tekmujejo v članskih ligaških tekmovanjih, pridružila pa se jim je še ekipa Preddvora. V uvodnem žrebu še ni ekip LL Grosist Slovan, Gorenje Velenje, Trimo Trebnje in Celje Pivovarna Laško; zaradi nastopov v evropskih tekmovanjih se bodo pokalnemu tekmovanju pridružile v osmini finala, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

V preostalih parih uvodnega kroga se bodo v sredo merili SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica in Škofljica, Kronos in Krka, Rudar in Grosuplje, Nova Gorica in Gorišnica, Kočevje in Ajdovščina, Misteral Krško in Riko Ribnica, Koper in Črnomelj ter Preddvor in Škofja Loka.

Zaključni turnir pokala bo v sezoni 2025/26 na sporedu 17. in 18. aprila prihodnje leto.