Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
23. 9. 2025,
21.13

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
rokomet pokal Slovenije

Torek, 23. 9. 2025, 21.13

1 ura, 23 minut

Pokal Slovenije, 1. krog

Radovljičani pokalno tekmovanje odprli z zmago

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
slovenska rokometna reprezentanca, trening, rokomet splošna, rokometna žoga | Foto Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

Rokometaši Frankstahla Radovljice so z zmago začeli letošnje pokalno tekmovanje. V uvodni tekmi pokala Slovenije za moške so v gosteh premagali Dol TKI Hrastnik s 34:25 (20:13). Preostale tekme uvodnega kroga bodo v sredo.

V uvodnem krogu pokala nastopa 18 ekip. V novi sezoni pokalnega tekmovanja bo sicer nastopilo 37 ekip, 36 tistih, ki tekmujejo v članskih ligaških tekmovanjih, pridružila pa se jim je še ekipa Preddvora. V uvodnem žrebu še ni ekip LL Grosist Slovan, Gorenje Velenje, Trimo Trebnje in Celje Pivovarna Laško; zaradi nastopov v evropskih tekmovanjih se bodo pokalnemu tekmovanju pridružile v osmini finala, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

V preostalih parih uvodnega kroga se bodo v sredo merili SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica in Škofljica, Kronos in Krka, Rudar in Grosuplje, Nova Gorica in Gorišnica, Kočevje in Ajdovščina, Misteral Krško in Riko Ribnica, Koper in Črnomelj ter Preddvor in Škofja Loka.

Zaključni turnir pokala bo v sezoni 2025/26 na sporedu 17. in 18. aprila prihodnje leto.

 Izidi, pokal Slovenije, 1. krog:

Torek, 23. september:
Dol TKI Hrastnik : *Frankstahl Radovljica          25:34 (13:20)

Sreda, 24. september:
19.00 Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Škofljica
19.00 Kronos - Krka
19.00 Rudar - Grosuplje
19.00 Nova Gorica - Gorišnica
19.00 Kočevje - Ajdovščina
19.30 Koper - Črnomelj
19.30 Misteral Krško - Riko Ribnica
20.00 Preddvor - Škofja Loka

rokomet pokal Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.