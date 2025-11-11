Danes vsaka zmaga že veliko odloča

Na zaključnem teniškem turnirju (Nitto ATP) se v torek nadaljuje drugi krog posamičnih dvobojev v skupini Jimmy Connors. V popoldanskem terminu se bosta pomerila prvi nosilec Carlos Alcaraz in Američan Taylor Fritz, medtem ko bosta zvečer Alex de Minaur in domačin Lorenzo Musetti iskala nujno potrebno zmago za obstanek v igri za polfinale.

Carlos Alcaraz je turnir v Torinu, kjer igra že tretjič, odprl z zmago nad Alexom De Minaurjem. Španec, ki v medsebojnih obračunih s Taylorjem Fritzem vodi s 4:1, potrebuje še dve zmagi za potrditev končnega prvega mesta na lestvici ATP. Fritz pa bo poskušal ponoviti uspeh s septembrskega Laver Cupa, kjer je prvič premagal Alcaraza.

Drugi dvoboj dneva bo pomemben za obstanek na turnirju. Tako De Minaur kot Musetti sta izgubila uvodni dvoboj in si še enega poraza ne smeta privoščiti. Avstralec bo iskal prvo zmago v Torinu, medtem ko se bo Italijan pred domačim občinstvom skušal pobrati po napornem tednu, ki ga je končal s porazom proti Novaku Đokoviću v finalu v Atenah. Musetti vodi v njunih medsebojnih dvobojih s 3:1.

ATP, zaključni turnir, torek: 14.00 Carlos Alcaraz (Špa,1)) – Taylor Fritz (ZDA, 6)

20.30 Alex de Minaur (Avs, 7) – Lorenzo Musetti (Ita, 9)

Lestvica:

Skupina Jimmy Connors

Carlos Alcaraz (ESP) 1 zmaga - 0 porazov

Taylor Fritz (USA) 1 - 0

Alex de Minaur (AUS) 0 - 1

Lorenzo Musetti (ITA) 0 -1 Skupina Bjorn Borg

Alexander Zverev (GER) 1 zmaga - 0 porazov

Jannik Sinner (ITA) 1 - 0

Ben Shelton (USA) 0 - 1

Felix Auger-Aliassime (CAN) 0 - 1

Na ATP Finals igra osem najboljših igralcev zadnje sezone, ki so razdeljeni v dve skupini po štiri. Vsak v skupini odigra tri dvoboje. Prva dva iz vsake skupine napredujeta v polfinale, nato sledita polfinale in finale. Tekme posameznikov se igrajo na dva dobljena niza. Vrstni red v skupini določajo število zmag, medsebojni izidi in odstotek osvojenih nizov ali iger.

