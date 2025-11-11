Torek, 11. 11. 2025, 14.29
ATP, zaključni turnir sezone
Danes vsaka zmaga že veliko odloča
Na zaključnem teniškem turnirju (Nitto ATP) se v torek nadaljuje drugi krog posamičnih dvobojev v skupini Jimmy Connors. V popoldanskem terminu se bosta pomerila prvi nosilec Carlos Alcaraz in Američan Taylor Fritz, medtem ko bosta zvečer Alex de Minaur in domačin Lorenzo Musetti iskala nujno potrebno zmago za obstanek v igri za polfinale.
Carlos Alcaraz je turnir v Torinu, kjer igra že tretjič, odprl z zmago nad Alexom De Minaurjem. Španec, ki v medsebojnih obračunih s Taylorjem Fritzem vodi s 4:1, potrebuje še dve zmagi za potrditev končnega prvega mesta na lestvici ATP. Fritz pa bo poskušal ponoviti uspeh s septembrskega Laver Cupa, kjer je prvič premagal Alcaraza.
Drugi dvoboj dneva bo pomemben za obstanek na turnirju. Tako De Minaur kot Musetti sta izgubila uvodni dvoboj in si še enega poraza ne smeta privoščiti. Avstralec bo iskal prvo zmago v Torinu, medtem ko se bo Italijan pred domačim občinstvom skušal pobrati po napornem tednu, ki ga je končal s porazom proti Novaku Đokoviću v finalu v Atenah. Musetti vodi v njunih medsebojnih dvobojih s 3:1.
ATP, zaključni turnir, torek:
14.00 Carlos Alcaraz (Špa,1)) – Taylor Fritz (ZDA, 6)
20.30 Alex de Minaur (Avs, 7) – Lorenzo Musetti (Ita, 9)
Lestvica:
Skupina Jimmy Connors
Carlos Alcaraz (ESP) 1 zmaga - 0 porazov
Taylor Fritz (USA) 1 - 0
Alex de Minaur (AUS) 0 - 1
Lorenzo Musetti (ITA) 0 -1
Skupina Bjorn Borg
Alexander Zverev (GER) 1 zmaga - 0 porazov
Jannik Sinner (ITA) 1 - 0
Ben Shelton (USA) 0 - 1
Felix Auger-Aliassime (CAN) 0 - 1
