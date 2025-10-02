Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
2. 10. 2025,
13.34

Osveženo pred

7 minut

FC Barcelona

Četrtek, 2. 10. 2025, 13.34

7 minut

Barcelona tudi proti Olympiakosu na Montjuicu

Barcelona | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nogometaši Barcelone tudi tretjo tekmo lige prvakov, ki bo 21. oktobra proti Olympiakosu, ne bodo odigrali na svojem stadionu. Camp Nou namreč po prenovi še ni pridobil vseh delovnih dovoljenj, zato zamujajo z vnovičnem odprtjem in bodo morali domače tekme še naprej igrati na olimpijskem stadionu na Montjuicu," je sporočilo kluba povzel AFP.

"Klub nadaljuje z delom za pridobitev upravnih dovoljenj," je Barcelona zapisala v izjavi in navedla, da klub odpravlja napake, na katere je opozoril mestni svet.

Po povečanju zmogljivosti stadiona, ki bo po novem sprejel 105.000 gledalcev, se zaenkrat ni uresničil prav noben rok vnovičnega odprtja. Sprva so napovedovali, da ga bodo odprli na začetku leta, pa nato spomladi istega leta, pa v avgustu in septembru.

A nadzorniki še vedno pravijo, da je še veliko pomanjkljivosti v varnosti na stadionu, eno od težav naj bi predstavljali pomanjkljivi zasilni izhodi, zato še ne dovolijo odprtja tudi v primeru, če bi se odločili le za delno prisotnost gledalcev na tribunah.

Zamuda predstavlja ogromno finančno izgubo za Barcelono, ki za vnovično vzpostavitev stabilnosti potrebuje prihodke, ki jih ustvarja njen stadion.

