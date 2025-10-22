Kranjčani bodo izzvali Olimpijo

Hokejisti HK Triglav Kranj, ki so se kot vodilna ekipa prvega dela državnega prvenstva uvrstili v drugi del, v katerem so že bile Olimpija in Jesenice, bodo ob 19.15 gostovali pri branilcu naslova v Tivoliju.

Tekmovanje, v katerem v tej sezoni igrajo HK Olimpija LJ, HDD Jesenice, HK Triglav Kranj, HK Slavija jr in HDK Maribor, je sestavljeno iz I. dela, II. dela in finala.

Prvi del je že končan. Najboljša ekipa tega dela Triglav Kranj je napredovala v drugi del, v katerem sta že bila večna tekmeca iz Ljubljane in z Jesenic.

V drugem delu vsaka ekipa odigra po dve tekmi z obema tekmecema, prvi dve ekipi drugega dela se uvrstita v finale, kjer ima višje uvrščena ekipa v finalu prednost domačega ledu.

Finale se bo začel januarja, igrali bodo na tri zmage, prvak pa naj bi bil znan najpozneje 21. januarja.

Državno prvenstvo, II. del Sreda, 22. oktober