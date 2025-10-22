Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
22. 10. 2025,
14.00

Osveženo pred

1 ura, 44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Zvezdan Mitrović Bahčešehir Evropski Pokal Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija

Sreda, 22. 10. 2025, 14.00

1 ura, 44 minut

EuroCup, 4. krog

Cedevita Olimpija na derbiju neporaženih

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Cedevita Olimpija | Cedevito Olimpijo danes čaka srečanje z Bahčešehirjem. | Foto Aleš Fevžer

Cedevito Olimpijo danes čaka srečanje z Bahčešehirjem.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek odpotovali v Carigrad, kjer jih danes ob 18.00 po slovenskem času čaka obračun dveh neporaženih ekip skupine A v EuroCupu proti Bahčešehirju.

Tumb Aleksej Nikoliić
Sportal Spomin na grenke solze in boleč konec

Po treh zaporednih zmagah na uvodu v novo sezono Evropskega pokala je zdaj pred Ljubljančani obračun z Bahčešehirjem, ki je po treh krogih rednega dela sezone prav tako neporažen. Cedevita Olimpija in Bahčešehir si ta dosežek trenutno delita z JL Bourgom, ki je po treh odigranih tekmah edina neporažena ekipa skupine B. Dvoboj v Carigradu bo imel poseben pomen, saj se bosta ekipi srečali prvič po četrtfinalu v minuli sezoni – v Carigradu je v marcu zmago z rezultatom 85:81 slavil Bahčešehir.

Ljubljančani v dvoboj s turškim kolektivom vstopajo po dveh zaporednih zmagah na domačem parketu, a so na zadnji tekmi proti Zadru ostali brez Luke Brajkovića, ki se je vnovič poškodoval.

"Pred nami je zahtevna tekma. Zavedamo se, da ima tudi naš nasprotnik po treh odigranih tekmah tri zmage. Bahčešehir ima kakovostne igralce in je v tej sezoni še neporažen. Zagotovo nas čaka težek obračun, a igrali smo že podobne tekme, zato se bomo poskušali čim bolje pripraviti in prikazati dobro predstavo. Na zadnjih dveh domačih tekmah smo imeli dober načrt, ki smo ga uspešno prenesli na parket, obenem pa nas je v dvorani podprlo lepo število navijačev, kar nam je dalo dodaten zagon. Z njihovo podporo je vsekakor lažje igrati in zmagovati. To bomo potrebovali skozi celotno sezono," je pred dvobojem z Bahčešehirjem povedal Joseph Girard III.

EuroCup, 4. krog:

Torek, 21. oktober:

Sreda, 22. oktober:

Lestvici:

Preberite še:

Zvezdan Mitrović, Emil Tedeschi, Cedevita Olimpija
Sportal Trener Cedevite Olimpije na klop reprezentance
ABA liga: Crvena zvezda - Ilirija
Sportal Ilirija brez strahospoštovanja, a je bila Crvena zvezda premočna
Zvezdan Mitrović Bahčešehir Evropski Pokal Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.