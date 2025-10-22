Cedevita Olimpija na derbiju neporaženih

Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek odpotovali v Carigrad, kjer jih danes ob 18.00 po slovenskem času čaka obračun dveh neporaženih ekip skupine A v EuroCupu proti Bahčešehirju.

Po treh zaporednih zmagah na uvodu v novo sezono Evropskega pokala je zdaj pred Ljubljančani obračun z Bahčešehirjem, ki je po treh krogih rednega dela sezone prav tako neporažen. Cedevita Olimpija in Bahčešehir si ta dosežek trenutno delita z JL Bourgom, ki je po treh odigranih tekmah edina neporažena ekipa skupine B. Dvoboj v Carigradu bo imel poseben pomen, saj se bosta ekipi srečali prvič po četrtfinalu v minuli sezoni – v Carigradu je v marcu zmago z rezultatom 85:81 slavil Bahčešehir.

Ljubljančani v dvoboj s turškim kolektivom vstopajo po dveh zaporednih zmagah na domačem parketu, a so na zadnji tekmi proti Zadru ostali brez Luke Brajkovića, ki se je vnovič poškodoval.

"Pred nami je zahtevna tekma. Zavedamo se, da ima tudi naš nasprotnik po treh odigranih tekmah tri zmage. Bahčešehir ima kakovostne igralce in je v tej sezoni še neporažen. Zagotovo nas čaka težek obračun, a igrali smo že podobne tekme, zato se bomo poskušali čim bolje pripraviti in prikazati dobro predstavo. Na zadnjih dveh domačih tekmah smo imeli dober načrt, ki smo ga uspešno prenesli na parket, obenem pa nas je v dvorani podprlo lepo število navijačev, kar nam je dalo dodaten zagon. Z njihovo podporo je vsekakor lažje igrati in zmagovati. To bomo potrebovali skozi celotno sezono," je pred dvobojem z Bahčešehirjem povedal Joseph Girard III.

