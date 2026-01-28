Sreda, 28. 1. 2026, 9.06
52 minut
Kongresnico z neznano tekočino napadel 55-letni moški #video
Na sestanku o zaostrenih razmerah v Minnesoti, ki ga je v mestni hiši gostila kongresnica Ilhan Omar, je med njenim govorom k njej pristopil moški in jo poškropil s kiselkasto tekočino neznanega izvora. "V redu sem, sem preživela," je po napadu dejala Omar in nadaljevala govor. 55-letni napadalec je že v priporu.
V svetovnih medijih so kmalu po incidentu zaokrožili posnetki napada. V nekem trenutku je h kongresnici pristopil moški in jo poškropil z brizgalko.
"V redu sem. Sem preživela, zato me ta mali agitator ne bo ustrahoval pri opravljanju mojega dela. Ne dovolim, da nasilneži zmagajo," je Omar, ki v napadu ni bila poškodovana, kasneje zapisala na omrežju X.
Tekočina, s katero je napadalec poškropil kongresnico, je imela kisel vonj, podoben kemičnemu izdelku, je izjavil novinar BBC.
Osumljenec je 55-letni Anthony James Kazmierczak, ki je obtožen napada tretje stopnje in je v priporu, pa so sporočili iz lokalnega šerifovega urada.
Šlo je sicer za eno rednih srečanj z volivci, ki jih gosti Omar, prisotnih pa je bilo okoli sto ljudi, ki so pričakovali informacije o prisotnosti agentov zvezne službe za priseljevanje in carino (ICE) v svojem mestu.
"Nadaljevali bomo ... Močni smo, Minnesota," je po incidentu dejala Omar.
BBC še poroča, da so napadalca takoj aretirali, na kraju dogodka pa opravili forenzične preiskave.
"Nasilje in ustrahovanje v Minneapolisu nimata mesta. Lahko se ne strinjamo, ne da bi ljudi ogrozili ... Takšnega vedenja v našem mestu ne bomo tolerirali," je na družbenih omrežjih zapisal župan Minneapolisa Jacob Frey.
Omar je leta 2019 postala prva ameriška kongresnica s somalijskimi koreninami in prva, rojena v Afriki. Je tudi ena prvih dveh muslimanskih poslank v zgodovini kongresa.