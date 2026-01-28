Kongresnico z neznano tekočino napadel 55-letni moški #video

Na sestanku o zaostrenih razmerah v Minnesoti, ki ga je v mestni hiši gostila kongresnica Ilhan Omar, je med njenim govorom k njej pristopil moški in jo poškropil s kiselkasto tekočino neznanega izvora. "V redu sem, sem preživela," je po napadu dejala Omar in nadaljevala govor. 55-letni napadalec je že v priporu.

V svetovnih medijih so kmalu po incidentu zaokrožili posnetki napada. V nekem trenutku je h kongresnici pristopil moški in jo poškropil z brizgalko.

"V redu sem. Sem preživela, zato me ta mali agitator ne bo ustrahoval pri opravljanju mojega dela. Ne dovolim, da nasilneži zmagajo," je Omar, ki v napadu ni bila poškodovana, kasneje zapisala na omrežju X.

Foto: Reuters

Tekočina, s katero je napadalec poškropil kongresnico, je imela kisel vonj, podoben kemičnemu izdelku, je izjavil novinar BBC.

Osumljenec je 55-letni Anthony James Kazmierczak, ki je obtožen napada tretje stopnje in je v priporu, pa so sporočili iz lokalnega šerifovega urada.

Šlo je sicer za eno rednih srečanj z volivci, ki jih gosti Omar, prisotnih pa je bilo okoli sto ljudi, ki so pričakovali informacije o prisotnosti agentov zvezne službe za priseljevanje in carino (ICE) v svojem mestu.

Foto: Reuters

"Nadaljevali bomo ... Močni smo, Minnesota," je po incidentu dejala Omar.

BBC še poroča, da so napadalca takoj aretirali, na kraju dogodka pa opravili forenzične preiskave.

Foto: Reuters

"Nasilje in ustrahovanje v Minneapolisu nimata mesta. Lahko se ne strinjamo, ne da bi ljudi ogrozili ... Takšnega vedenja v našem mestu ne bomo tolerirali," je na družbenih omrežjih zapisal župan Minneapolisa Jacob Frey.

Omar je leta 2019 postala prva ameriška kongresnica s somalijskimi koreninami in prva, rojena v Afriki. Je tudi ena prvih dveh muslimanskih poslank v zgodovini kongresa.