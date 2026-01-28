Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
28. 1. 2026,
9.06

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
ICE govor mestna hiša kongresnica ZDA napad

Sreda, 28. 1. 2026, 9.06

52 minut

Kongresnico z neznano tekočino napadel 55-letni moški #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Na sestanku o zaostrenih razmerah v Minnesoti, ki ga je v mestni hiši gostila kongresnica Ilhan Omar, je med njenim govorom k njej pristopil moški in jo poškropil s kiselkasto tekočino neznanega izvora. "V redu sem, sem preživela," je po napadu dejala Omar in nadaljevala govor. 55-letni napadalec je že v priporu.

V svetovnih medijih so kmalu po incidentu zaokrožili posnetki napada. V nekem trenutku je h kongresnici pristopil moški in jo poškropil z brizgalko.

"V redu sem. Sem preživela, zato me ta mali agitator ne bo ustrahoval pri opravljanju mojega dela. Ne dovolim, da nasilneži zmagajo," je Omar, ki v napadu ni bila poškodovana, kasneje zapisala na omrežju X.

Ilhan Omar, kongresnica, mestna hiša, napad, Minnesota, ZDA | Foto: Reuters Foto: Reuters

Tekočina, s katero je napadalec poškropil kongresnico, je imela kisel vonj, podoben kemičnemu izdelku, je izjavil novinar BBC.

Osumljenec je 55-letni Anthony James Kazmierczak, ki je obtožen napada tretje stopnje in je v priporu, pa so sporočili iz lokalnega šerifovega urada.

Šlo je sicer za eno rednih srečanj z volivci, ki jih gosti Omar, prisotnih pa je bilo okoli sto ljudi, ki so pričakovali informacije o prisotnosti agentov zvezne službe za priseljevanje in carino (ICE) v svojem mestu. 

Ilhan Omar, kongresnica, mestna hiša, napad, Minnesota, ZDA | Foto: Reuters Foto: Reuters

"Nadaljevali bomo ... Močni smo, Minnesota," je po incidentu dejala Omar.

BBC še poroča, da so napadalca takoj aretirali, na kraju dogodka pa opravili forenzične preiskave.
  Ilhan Omar, kongresnica, mestna hiša, napad, Minnesota, ZDA | Foto: Reuters Foto: Reuters

"Nasilje in ustrahovanje v Minneapolisu nimata mesta. Lahko se ne strinjamo, ne da bi ljudi ogrozili ... Takšnega vedenja v našem mestu ne bomo tolerirali," je na družbenih omrežjih zapisal župan Minneapolisa Jacob Frey.  

Omar je leta 2019 postala prva ameriška kongresnica s somalijskimi koreninami in prva, rojena v Afriki. Je tudi ena prvih dveh muslimanskih poslank v zgodovini kongresa.

Minnesota
Novice Minnesota v "ognju": Trump skuša umiriti razmere
Minneapolis, Minesotta, ZDA, streljanje, agenti, ICE
Sportal Agenti ICE tudi v naši soseščini
Minneapolis, Minesotta, ZDA, streljanje, agenti, ICE
Novice Agent mejne patrulje streljal na osebo, ki je v kritičnem stanju
Donald Trump, ameriški predsednik, ZDA
Novice Trump po ogorčenju v Minnesoti: Malce bomo deeskalirali
ICE govor mestna hiša kongresnica ZDA napad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.