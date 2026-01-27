Evropa lahko in mora prevzeti odgovornost za svojo varnost, je v odzivu na izjave generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja, da se Evropa ne more braniti brez ZDA, dejal francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot. Na Evropski komisiji pa so glede tega danes poudarili, da si EU prizadeva za večjo neodvisnost od tretjih držav.

"Ne, dragi Mark Rutte. Evropejci lahko in morajo prevzeti odgovornost za svojo varnost. Celo ZDA se strinjajo s tem. To je evropski steber Nata," je Jean-Noel Barrot v ponedeljek zvečer zapisal na družbenem omrežju X. Rutte je pred tem v razpravi z evropskimi poslanci o evropski varnosti zaradi zadnjih napetosti med Evropo in ZDA glede ameriških teženj po zavzetju Grenlandije dejal, da se Evropa ne more braniti sama.

Kaj je dejal Rutte

"Če kdorkoli tu misli, da se lahko Evropska unija ali Evropa kot celota brani brez ZDA, naj kar sanja naprej. Tega ne morete, tega ne moremo, potrebujemo drug drugega," je članom parlamentarnih odborov za zunanje zadeve (Afet) ter za varnost in obrambo (Sede) dejal generalni sekretar zavezništva. Nato sicer po njegovih besedah za lastno varnost potrebujejo tudi ZDA.

Na Evropski komisiji danes niso želeli komentirati Ruttejevih izjav, so pa poudarili, da si EU prizadeva za večjo neodvisnost od tretjih držav na različnih področjih, od energije do obrambe.

"Delamo vse, da bi zmanjšali odvisnost"

"Delamo vse, da bi zmanjšali odvisnost in izpostavljenost," je poudarila tiskovna predstavnica komisije Paula Pinho, pri čemer je naštela odvisnost EU od tretjih držav na področjih energije, obrambe in kritičnih surovin. V ta namen EU pripravlja tudi novo evropsko varnostno strategijo, je spomnila.

Razprave o neodvisnosti EU in t. i. evropskem stebru Nata so se znova okrepile po nedavnih napetostih v odnosih med evropsko in ameriško stranjo Atlantika, ki so bile posledica vse močnejših teženj predsednika ZDA Donalda Trumpa po zavzetju danskega avtonomnega ozemlja Grenlandija. Preteklo sredo sta nato Rutte in Trump v Davosu dosegla okvir za dogovor glede Grenlandije in celotnega območja Arktike, nakar je ameriški predsednik v svojih prizadevanjih nekoliko popustil.