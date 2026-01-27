Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Torek,
27. 1. 2026,
15.42

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vojska Kitajska Ši Džinping Žang Jušia

Torek, 27. 1. 2026, 15.42

1 minuta

Čistke povzročajo pretrese v kitajski vojski

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Žang Jušia | Pojavljajo se tudi govorice, da naj bi odstavljeni Žang Jušia (na fotografiji) načrtoval državni udar proti kitajskemu predsedniku Ši Džinpingu. Dokazov za to za zdaj ni. | Foto Guliverimage

Pojavljajo se tudi govorice, da naj bi odstavljeni Žang Jušia (na fotografiji) načrtoval državni udar proti kitajskemu predsedniku Ši Džinpingu. Dokazov za to za zdaj ni.

Foto: Guliverimage

Čistke med visokimi častniki v kitajski vojski, katerih tarča je bil nedavno tudi eden najvišjih vojaških predstavnikov Žang Jušia, ki naj bi bil med drugim obtožen predaje tajnih podatkov o kitajskem jedrskem programu ZDA, so po mnenju nekaterih analitikov ohromile vodstvo vojske, pa tudi dodatno okrepile moč kitajskega predsednika.

Obrambno ministrstvo je pred dnevi naznanilo, da Žanga in generala Liu Ženlija sumijo resnih disciplinskih in zakonskih prestopkov, kar na Kitajskem pogosto pomeni korupcijo. Uradni časnik vojske PLA Daily pa je kmalu po naznanitvi preiskave zoper generala poročal, da ta poteza kaže "ničelno toleranco" do kaznovanja korupcije v državi.

Žang je veljal za tesnega Šijevega zaveznika 

75-letni Žang je bil pred uvedbo preiskave podpredsednik centralne vojaške komisije (CMC), ki je najvišji poveljniški organ kitajskih oboroženih sil, ter član političnega biroja centralnega komiteja partije. Žang je veljal za tesnega zaveznika predsednika Ši Džinpinga, ki je sicer tudi predsednik CMC. Prav tako je bil eden redkih visokih častnikov z bojnimi izkušnjami, zato je njegova izguba velik udarec za vojsko.

Ši Džinping
Novice Na Kitajskem se nekaj dogaja. In vsi to prikrivajo.

CMC, ki ga običajno sestavlja okoli sedem ljudi, ima trenutno le še dva člana, in sicer Šija in generala Žang Šengmina. Vse preostale člane so oblasti odstranile v okviru protikorupcijskih preiskav, poroča britanski BBC. Da sta v komisiji ostala le še dva člana, je po mnenju analitika Lyla Morrisa iz Asia Society Policy Institute dogodek brez primere. "PLA (Ljudska osvobodilna armada) je v kaosu," je nadaljeval in dodal, da ima kitajska vojska sedaj "veliko vodstveno praznino".

Načrtovanje državnega udara ali vohunjenje za ZDA?

Oblasti natančnih razlogov za čistke niso razkrile, a kot je poudaril profesor Chong Ja Ian z Nacionalne univerze v Singapurju obstaja veliko špekulacij o razlogih. "Vse od predaje jedrskih skrivnosti ZDA do načrtovanja udara in frakcijskih sporov," je povedal.

Številni analitiki menijo, da ukrepanje Ši Džinpinga proti Žangu še krepi moč kitajskega predsednika. | Foto: Guliverimage Številni analitiki menijo, da ukrepanje Ši Džinpinga proti Žangu še krepi moč kitajskega predsednika. Foto: Guliverimage

Tudi časnik Wall Street Journal je ob sklicevanju na vire poročal, da je Žang med drugim obtožen, da je ZDA razkril informacije o kitajskem jedrskem programu. Številni analitiki menijo, da ukrepanje Šija proti Žangu še krepi moč kitajskega predsednika, čistke pa naj bi pomenile tudi, da je napad na Tajvan, ki ga Kitajska šteje za del svojega ozemlja, v bližnji prihodnosti manj verjeten, navaja tiskovna agencija Reuters.

Ši Džinping
Novice Iz Kitajske prihajajo skrb vzbujajoči podatki
Donald Trump
Novice To je nevarnost, ki grozi Trumpu
Ši Džinping
Novice Nevarna kitajska past za Zahod. To je znano.
Ši Džinping
Novice Velike težave za Trumpa? To je v ozadju moči kitajskega vladarja.
Donald Trump
Novice Resno svarilo: Evropa bo postala nočna mora
Kitajsko mesto
Novice Razkrita skrivnost kitajskega gospodarskega vzpona
Ši Džinping
Novice Je to konec kitajske magije?
Kitajske vojakinje
Novice Kitajski udarec za Trumpa. To je znano.
Donald Trump
Novice Hud udarec za Trumpa
vojska Kitajska Ši Džinping Žang Jušia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.