Čistke med visokimi častniki v kitajski vojski, katerih tarča je bil nedavno tudi eden najvišjih vojaških predstavnikov Žang Jušia, ki naj bi bil med drugim obtožen predaje tajnih podatkov o kitajskem jedrskem programu ZDA, so po mnenju nekaterih analitikov ohromile vodstvo vojske, pa tudi dodatno okrepile moč kitajskega predsednika.

Obrambno ministrstvo je pred dnevi naznanilo, da Žanga in generala Liu Ženlija sumijo resnih disciplinskih in zakonskih prestopkov, kar na Kitajskem pogosto pomeni korupcijo. Uradni časnik vojske PLA Daily pa je kmalu po naznanitvi preiskave zoper generala poročal, da ta poteza kaže "ničelno toleranco" do kaznovanja korupcije v državi.

Žang je veljal za tesnega Šijevega zaveznika

75-letni Žang je bil pred uvedbo preiskave podpredsednik centralne vojaške komisije (CMC), ki je najvišji poveljniški organ kitajskih oboroženih sil, ter član političnega biroja centralnega komiteja partije. Žang je veljal za tesnega zaveznika predsednika Ši Džinpinga, ki je sicer tudi predsednik CMC. Prav tako je bil eden redkih visokih častnikov z bojnimi izkušnjami, zato je njegova izguba velik udarec za vojsko.

CMC, ki ga običajno sestavlja okoli sedem ljudi, ima trenutno le še dva člana, in sicer Šija in generala Žang Šengmina. Vse preostale člane so oblasti odstranile v okviru protikorupcijskih preiskav, poroča britanski BBC. Da sta v komisiji ostala le še dva člana, je po mnenju analitika Lyla Morrisa iz Asia Society Policy Institute dogodek brez primere. "PLA (Ljudska osvobodilna armada) je v kaosu," je nadaljeval in dodal, da ima kitajska vojska sedaj "veliko vodstveno praznino".

Načrtovanje državnega udara ali vohunjenje za ZDA?

Oblasti natančnih razlogov za čistke niso razkrile, a kot je poudaril profesor Chong Ja Ian z Nacionalne univerze v Singapurju obstaja veliko špekulacij o razlogih. "Vse od predaje jedrskih skrivnosti ZDA do načrtovanja udara in frakcijskih sporov," je povedal.

Številni analitiki menijo, da ukrepanje Ši Džinpinga proti Žangu še krepi moč kitajskega predsednika. Foto: Guliverimage

Tudi časnik Wall Street Journal je ob sklicevanju na vire poročal, da je Žang med drugim obtožen, da je ZDA razkril informacije o kitajskem jedrskem programu. Številni analitiki menijo, da ukrepanje Šija proti Žangu še krepi moč kitajskega predsednika, čistke pa naj bi pomenile tudi, da je napad na Tajvan, ki ga Kitajska šteje za del svojega ozemlja, v bližnji prihodnosti manj verjeten, navaja tiskovna agencija Reuters.