Rusi napadajo po vsej Ukrajini: poročajo o žrtvah in ranjenih

V ruskih napadih sta bila na obrobju ukrajinske prestolnice Kijev danes zjutraj ubita najmanj dva človeka, več ljudi je ranjenih, je sporočila vojaška uprava v kijevski regiji. O napadih poročajo tudi iz drugih krajev po državi, predsednik Volodimir Zelenski pa je obsodil torkov napad na vlak v regiji Harkov, v katerem so umrli štirje ljudje.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



08.47 Ruski napadi v Kijevu zahtevali dve smrtni žrtvi

"V občini Bilogorodka sta zaradi napada umrla dva naša rojaka – moški in ženska," je na Telegramu zapisal vodja kijevske regionalne vojaške uprave Mikola Kalašnik. Dodal je, da so še štiri ljudi odpeljali v bolnišnice.

V Bilogorodki na obrobju ukrajinske prestolnice je po enem izmed napadov z droni izbruhnil tudi požar v stanovanjski stavbi, mrtvih ali ranjenih tam ni bilo.

Rusija je ponoči med drugim napadla tudi regijo Zaporožje, po navedbah vodje tamkajšnje regionalne vojaške uprave Ivana Fedorova je bilo poškodovanih več deset stanovanjskih objektov in okrog 20 avtomobilov, prav tako je izbruhnilo več požarov, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Poškodovanih je bilo več deset stanovanjskih objektov. Foto: Reuters

O napadih poročajo tudi od drugod po Ukrajini, pred tem pa so ruski napadi tudi v torek po vsej državi zahtevali več smrtnih žrtev, njihovo število se je po zadnjih podatkih povzpelo na 12, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Tarča napada z droni je bil v torek zvečer med drugim tudi potniški vlak v regiji Harkov, umrli so najmanj štirje ljudje.

V napadu na vlak so umrli najmanj štirje ljudje. Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obsodil napad in kot že mnogokrat prej pozval k pritisku na Rusijo.

"Rusi so znatno povečali svojo sposobnost ubijanja in ustrahovanja. /.../ Naša naloga – in to je tisto, kar bi moralo združiti vse normalne ljudi na svetu – je zagotoviti napredek pri zaščiti življenj. To je mogoče doseči z izvajanjem pritiska na Rusijo in s kaznovanjem Rusije za to, kar počne. To je mogoče doseči s podporo Ukrajini. Hvala vsem, ki ne molčijo, ko vidijo, kaj počnejo ruski teroristi," je zapisal na omrežju X.

V Ukrajini še naprej vsak dan potekajo ruski napadi. Težave imajo zaradi napadov na energetsko infrastrukturo, v več delih države so bili v zadnjih tednih obsežni izpadi elektrike, ljudje pa so ob nizkih zimskih temperaturah ostali brez ogrevanja in tople vode.

Minuli konec tedna so sicer v Združenih arabskih emiratih stekli prvi tristranski pogovori med rusko, ukrajinsko in ameriško delegacijo, ki se bodo po napovedih nadaljevali v nedeljo.