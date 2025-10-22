Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

22. 10. 2025
16.36

Sreda, 22. 10. 2025, 16.36

1 ura

EHF leta 2030 uvaja novo reprezentančno tekmovanje

STA

rokometna žoga

Foto: Sportida

Izvršni odbor Evropske rokometne zveze (EHF) je sprejel odločitev o uvedbi novega tekmovanja. Od leta 2030 naj bi najboljših osem moških in ženskih reprezentanc na stari celini nastopile na tako imenovanih evropskih rokometnih igrah, oba zmagovalca pa naj bi si priigrala nastop na olimpijskih igrah, je zapisala krovna evropska rokometna zveza.

Evropsko prvenstvo v ženski in moški konkurenci bo ostalo nespremenjeno, še vedno bo na sporedu na vsaki dve leti. Aktualni evropski prvak na zadnjem celinskem tekmovanju pred olimpijskimi igrami se je doslej vedno uvrstil na olimpijske igre, trenutno pa ni znano, ali bo tako ostalo tudi v prihodnje. O novem evropskem reprezentančnem tekmovanju bo razprava potekala na decembrskem zasedanju izvršnega odbora EHF.

V torek je EHF sporočil tudi spremembe na klubskem prizorišču. Od sezone 2026/27 naprej bo v elitni ligi prvakov namesto dosedanjih 16 nastopilo 24 ekip. Določene spremembe bodo tudi v evropski ligi, kjer bo nastopilo 32 ekip, pred skupinskim delom tekmovanja pa ne bodo izpeljali kvalifikacijskih tekem, kot je bilo to v minulih sezonah.

V prenovljeni ligi prvakov bo 24 ekip razdeljenih v šest skupin. Najboljši dve zasedbi iz vseh šestih skupin se bodo nato uvrstile v glavni del tekmovanja, tretje- in četrtouvrščene pa mednarodno popotovanje nadaljevale v evropski ligi.

V glavnem delu lige prvakov bo nato nastopilo 12 ekip, po šest v dveh skupinah. Najboljše štiri iz obeh skupin se bodo uvrstile v četrtfinale, zmagovalci teh dvobojev pa se bodo prebili na zaključni turnir lige prvakov, ki bo na tradicionalnem prizorišču v Kölnu.

Prenovo obeh najmočnejših celinskih tekmovanj za sezono 2026/27 mora decembra potrditi še izvršni odbor EHF.

V sezoni 2027/28 se tekmovalna reforma obeta tudi v obeh elitnih ženskih klubskih tekmovanjih - ligi prvakinj in evropski ligi.

