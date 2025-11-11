Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
11. 11. 2025,
16.36

odbojkarska liga prvakov odbojka ACH Volley

Torek, 11. 11. 2025, 16.36

8 minut

Oranžni zmaji v četrtek za ohranitev upov na skupinski del lige prvakov

ACH Volley pred zahtevnim izzivom: Nismo se nadejali tako slabega izhodišča

Odbojkarje ACH Volley Ljubljana v četrtek čaka zahtevno povratno kvalifikacijsko srečanje za nastop v skupinskem delu lige prvakov.

Odbojkarje ACH Volley Ljubljana v četrtek čaka zahtevno povratno kvalifikacijsko srečanje za nastop v skupinskem delu lige prvakov.

Foto: CEV

Foto: CEV

Odbojkarje ACH Volleyja v četrtek čaka povratni kvalifikacijski dvoboj za uvrstitev v ligo prvakov. Proti Dinamu iz Bukarešte bodo lovili zaostanek s prve tekme, ki so jo izgubili z 1:3. V ljubljanskem taboru se zavedajo težavnosti naloge, a ostajajo optimisti. Tekma se bo v dvorani Tivoli v četrtek začela ob 20. uri.

Dinamo Bukareša : ACH Volley
Sportal Udarec za ACH Volley v Bukarešti, čaka ga težko delo

ACH Volley bo moral za napredovanje v tretji, zadnji krog kvalifikacij najprej dobiti tekmo s 3:0 ali 3:1, nato pa zmagati v zlatem nizu. Romunom zadostujeta dva osvojena niza za napredovanje.

Če bodo v skupnem seštevku obeh tekem Ljubljančani uspešni, se bodo v naslednjem kvalifikacijskem krogu lige prvakov pomerili z zmagovalcem srbsko-avstrijskega para Radnički Kragujevac/Reiffeisen Hardberg. Če pa bodo izgubili, jih v pokalu evropske zveze Cev čaka bolgarski Lokomotiv iz Plovdiva.

Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi tekmi v Romuniji sicer dobro začeli, a nato doživeli nekoliko nepričakovan poraz. Razliko so igralci Dinama napravili predvsem s servisi, v tem elementu slovenski prvaki niso ponovili tekme prvega kroga, ko so v Tivoliju nadigrali nizozemski Orion Stars. Tudi v napadu niso bili posebej razpoloženi, domači so v statistiko vpisali deset asov in kar 16 blokov, polovico od teh Razvan Mihalcea, Slovenci šest asov in le štiri bloke.

Ropret: To je tekma sezone za oboje

"Nismo se nadejali, da bomo prišli na povratno tekmo s tako slabim izhodiščem. Vedeli smo, da bo tam težko, že proti Orionu je bilo, pa smo se rešili. Zdaj nismo našli rešitve. Dejstvo pa je, da bi morali zmagati. Na nas je, da se pripravimo nanje in da odigramo, kot smo že proti Orionu v Tivoliju. Najprej moramo zmagati, potem pa zlati niz, ko gredo lahko stvari prav ali narobe," je na današnjem druženju z mediji v dvorani Tivoli dejal Gregor Ropret.

"Nismo se nadejali, da bomo prišli na povratno tekmo s tako slabim izhodiščem. Vedeli smo, da bo tam težko, že proti Orionu je bilo, pa smo se rešili."

Foto: Anže Malovrh/STA

"Izkušenj imamo več. Imamo nekaj malih težav, ki so nas metale s tira od začetka sezone, a zdaj smo v dosti boljšem stanju. Vsi vemo, kaj ta zmaga prinaša. To je tekma sezone za oboje. Pričakujem, da bomo dali vse od sebe in se borili z mislijo, kaj tekma prinaša," je še dodal Ropret.

Šket: Osredotočati se moramo nase

"Recept je izboljšati našo igro. Slabše kot na prvi tekmi skorajda ne moremo igrati, verjamem pa, da oni svoje igre ne morejo ponoviti. Ne smemo se obremenjevati s tem, osredotočati se moramo nase, da zmagamo s 3:1, 3:0 in potem še zlati niz, ki je vedno loterija," pa je dejal korektor Alen Šket.

"Zanesljivo je to najpomembnejša tekma v sezoni, a v bistvu je to vsaka v kvalifikacijah. Imamo prednost na domačem igrišču, moramo pa igrati bolje. Moramo se osredotočiti nase in igrati našo najboljšo igro," je recept za povratni obračun razkril Šket.

"Nismo spoštovali tekmeca, prepustili smo jim pobudo pri servisu in nismo našli rešitev za visoke žoge. Nasprotnik nas je nadigral in doma moramo reagirati na točno takšen način," je jasen Igor Kolaković.

Foto: Aleš Fevžer

"Nasprotnik nas je nadigral in doma moramo reagirati na točno takšen način"

Težavnosti naloge in pomembnosti tekme se zaveda tudi trener Igor Kolaković. "Preveč mehki smo bili po prvem nizu. Nismo spoštovali tekmeca, prepustili smo jim pobudo pri servisu in nismo našli rešitev za visoke žoge. Nasprotnik nas je nadigral in doma moramo reagirati na točno takšen način," je ocenil prvi dvoboj.

"Psihološko moramo biti močni. Igramo z ekipo, ki je na ravni motivacije za nas kot Trento ali kakšna druga velika ekipa. Z odnosom, ko bomo cenili vsako žogo, vsako akcijo, imamo možnosti. Če bomo čakali na tekmeca, kaj bo naredil, pa raje ne razmišljam, kaj bo. Potrebujemo boj, orkan v naši ekipi, orkan s tribun, moramo narediti podvig, ker imajo oni prednost. A zanj se bo treba res boriti." O zlatem nizu pa pravi: "To je loterija, zgodovina kaže, da velikokrat ekipa, ki dobi tekmo, izgubi zlati niz. A tradicija nas ne zanima, če pridemo do tja, bomo dali vse od sebe, da pridemo naprej."

