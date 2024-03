Zavarovalnica Sava presegla načrte

K rasti obsega poslovanja so največ prispevale bruto premije premoženjskih zavarovanj, ki so na domačem trgu zrasle za 19,5 odstotka, na tujih trgih pa za 21,7 odstotka. Rast je bila dosežena tudi pri življenjskih zavarovanjih, na domačem trgu za 7,5 odstotka, na tujih trgih pa za 13,6 odstotka, so iz matične družbe skupine Save Re sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Obseg bruto premij skupine, ki poleg slovenskega trga z odvisnimi družbami deluje tudi na Hrvaškem, v Srbiji, Severni Makedoniji, Črni gori in na Kosovu, se je lani povečal za 14,3 odstotka na 884,6 milijona evrov.

Najvišjo rast so dosegli pri avtomobilskih zavarovanjih

Najvišjo rast je skupina na vseh trgih dosegla pri avtomobilskih zavarovanjih, kar je predvsem posledica zvišanja cen zavarovalnih storitev v odzivu na rast cen avtomobilskih delov in popravil. Se je pa ob pridobivanju novih zavarovancev povečalo tudi število zavarovanj. Na trgih EU so se avtomobilska zavarovanja najbolj okrepila v zasebnem sektorju osebnih vozil. Izven EU so se poleg zbranih premij avtomobilskih zavarovanj občutno povečale tudi premije zdravstvenih zavarovanj in ožjega premoženja.

Škode zaradi poletnih ujm so pomembno prizadele Zavarovalnico Sava, vendar so ugodneje od načrtov poslovali drugi poslovni odseki, v katerih skupina deluje. Med temi so izpostavili poslovanje Save Re na mednarodnih pozavarovalnih trgih ter višjo donosnost naložb od načrtovane kot posledico rasti obrestnih mer, veliko bolje od načrtov pa so leto 2023 zaključile tudi družbe v skupini, ki upravljajo finančno premoženje.

Neurja in poplave, ki so v poletnih mesecih zajeli Slovenijo in nekatere druge države, v katerih deluje skupina, so povzročili veliko gmotno škodo. Bruto škode zaradi teh dogodkov so v letu 2023 znašale 88,3 milijona evrov, z upoštevanjem pozavarovalne zaščite pa so ti škodni dogodki na rezultat skupine vplivali v višini 27,4 milijona evra.

Celotni odhodki za škode skupine so v letu 2023 znašali 376,5 milijona evrov in so bili za 28,2 odstotka večji kot leto prej.

Po drugi strani je na finančni rezultat zavarovalnic ter poslovanje pokojninskih družb in družbe za upravljanje pozitivno vplivalo ugodno dogajanje na finančnih trgih, s čimer so se povečali obrestni prihodki, višina sredstev v upravljanju in vplačila v sklade.

Zavarovalna skupina Sava ponuja zavarovalne, pozavarovalne in pokojninske rešitve ter storitve upravljanja premoženja. Navzoča je na več kot 110 zavarovalnih in pozavarovalnih trgih sveta.