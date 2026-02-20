Ameriški predsednik Donald Trump v četrtek novinarjem ni želel odgovoriti, ali je videl dokaze o obiskih iz vesolja, vendar pa je nekdanjega predsednika Baracka Obamo obtožil izdaje zaupnih informacij o tem, poročajo ameriški mediji. Obenem je sporočil, da bo odredil objavo vladnih dokumentov o življenju v vesolju in neznanih letečih predmetih.

Obama je nedavno dejal, da vesoljci obstajajo, vendar dodal, da jih sam sicer še ni videl.

Trump: Tega ne bi smel storiti. Storil je veliko napako.

"Ne vem, ali obstajajo ali ne. Lahko vam povem, da je razkril zaupne informacije. Tega ne bi smel storiti. Storil je veliko napako. Razkril je zaupne informacije. Nimam mnenja o tem. Nikoli ne govorim o tem. Veliko ljudi o tem govori. Veliko ljudi v to verjame," je odgovoril Trump na vprašanje novinarja televizije Fox med četrtkovo potjo v Georgio.

Trump je nato na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da bo glede na izjemno zanimanje obrambnemu ministru in zveznim agencijam naročil, naj začnejo postopek za objavo vladnih dokumentov, povezanih z "nezemeljskim in zunajzemeljskim življenjem, neznanimi pojavi v zraku in neznanimi letečimi predmeti".

Voditelj podcasta Brian Tyler Cohen je v intervjuju, objavljenem 14. februarja, Obamo vprašal, ali so vesoljci resnični, ta pa je odgovoril, da so resnični, čeprav jih sam nikoli ni videl. Po razburjenju je Obama pojasnil, da glede na velikost vesolja domneva, da še kje drugje obstajajo razumna bitja, vendar ne ve ali so tako napredna, da lahko pridejo do Zemlje. "Statistično gledano je vesolje tako ogromno, da je verjetnost, da tam obstaja življenje, velika. Ampak razdalje med sončnimi sistemi so tako velike, da je verjetnost, da so nas obiskali vesoljci, majhna in med svojim predsedovanjem nisem videl nobenih dokazov, da bi vesoljci stopili v stik z nami," je na družbenih omrežjih pojasnil Obama.

Kongres je od leta 2023 opravil tri zaslišanja o neznanih letečih predmetih. Priče so izjavljale, da so videle nekaj, kar bi lahko bili neznani leteči predmeti, prikazali pa so tudi videoposnetek, ki bi naj prikazoval spopad ameriškega vojaškega drona z neznanim letečim predmetom. Vesoljska agencija Nasa in Pentagon sta sicer objavila, da nimata dokazov o zunajzemeljskih bitjih, dejavnostih ali tehnologiji, poroča televizija Fox.

Med obiskom Georgie hvalil svojo gospodarsko politiko

Med obiskom zvezne države Georgia je Trump v govoru nanizal več pohval na račun svoje gospodarske politike. Obenem je bil kritičen, ker še vedno čaka odločitev vrhovnega sodišča ZDA o ustavnosti njegovih uvoznih carin, poročajo ameriški mediji. "Moram dočakati to odločitev! Čakam že celo večnost! Kot predsednik imam pravico to storiti. Kakšna država. Tako žalostno," je o čakanju na odločitev vrhovnega sodišča, potem ko so nižja sodišča njegove carine označila za neustavne, po poročanju televizije Fox dejal Trump.

V mestu Rome je obiskal jeklarsko podjetje Coosa Steel in restavracijo s hamburgerji, kjer je ponovil obtožbe, da so mu demokrati leta 2020 ukradli volitve ter se sedaj borijo proti zasegu volilnih podatkov in ponarejenih glasovnic v Atlanti. Trump te očitke ponavlja že leta, vendar mu obtožb ni uspelo dokazati na sodiščih. Njegovo pravosodno ministrstvo je pred kratkim zaplenilo volilne podatke, okrožje Fulton, ki zajema Atlanto, pa jih prek sodišč zahteva nazaj.

V jeklarskem podjetju je po poročanju televizije Fox dejal, da je za Ameriko pod njim nastopila zlata doba, saj je uvedel 50-odstotne carine na uvoz jekla, kar da je podjetja rešilo pred stečajem. Predsednik podjetja Andrew Seville je zatrdil, da so carine prinesle dramatičen preobrat v pozitivno smer, saj se je do njihove uvedbe industrija nosilcev za pnevmatike, ki jih proizvajajo, selila na Kitajsko. "Oktobra lani smo sklenili naš prvi velik posel s stojali za pnevmatike v zadnjih desetih letih," je dejal Seville. Tovarna po njegovih besedah sedaj dela v dveh izmenah, načrtujejo pa še tretjo.