Premirje ZDA Hezbolah Izrael Libanon Iran

Petek, 17. 4. 2026, 6.48

Bližnji vzhod

Libanon: Izrael le nekaj ur po premirju kršil dogovor o prekinitvi ognja #vŽivo

Spopadi, Libanon, Hezbolah | Ameriški predsednik Donald Trump je desetdnevno prekinitev ognja med Libanonom in Izraelom razglasil v četrtek zvečer po srednjeevropskem času, po pogovorih z libanonskim predsednikom Josephom Aounom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. | Foto Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je desetdnevno prekinitev ognja med Libanonom in Izraelom razglasil v četrtek zvečer po srednjeevropskem času, po pogovorih z libanonskim predsednikom Josephom Aounom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Libanonska vojska je danes zgodaj zjutraj Izrael obtožila, da je z več dejanji agresije kršil dogovor o desetdnevni prekinitvi ognja, in sicer le nekaj ur zatem, ko je premirje, ki ga je v četrtek razglasil ameriški predsednik Donald Trump, začelo veljati. Trump pa je danes sporočil tudi, da se je Teheran strinjal z izročitvijo obogatenega urana in dodal, da bi se lahko nov krog pogovorov za končanje vojne začel že ta konec tedna.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

7.17 Fajon pozdravila premirje med Izraelom in Libanonom
7.13 Trump: Iran se je strinjal z izročitvijo urana, vojna bi se lahko kmalu končala
6.51 Libanonska vojska Izrael obtožila kršenja premirja
6.43 Libanonci začetek premirja z Izraelom proslavili z orožjem

7.17 Fajon pozdravila premirje med Izraelom in Libanonom

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v četrtek zvečer pozdravila desetdnevno prekinitev ognja med Izraelom in Libanonom. Foto: STA Zunanja ministrica Tanja Fajon je v četrtek zvečer pozdravila desetdnevno prekinitev ognja med Izraelom in Libanonom. Ta korak bi moral tlakovati pot do trajne in stabilne politične rešitve konflikta, je zapisala na družbenem omrežju X.

"Pozdravljam dogovorjeno desetdnevno premirje med Izraelom in Libanonom. Ta korak bi moral nakazati pot do trajne in stabilne politične rešitve. Vsakemu življenju mora biti prizaneseno in dolgoročni mir mora postati prioriteta številka ena," je zapisala Fajon.

7.13 Trump: Iran se je strinjal z izročitvijo urana, vojna bi se lahko kmalu končala

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se je Teheran strinjal z izročitvijo obogatenega urana, kar je eno ključnih spornih vprašanj v pogajanjih, in dodal, da bi se lahko nov krog pogovorov začel že ta konec tedna.

Trump je na dogodku v Las Vegasu dejal, da vojna poteka "odlično" in da bi se lahko kmalu končala. Pred tem je v Beli hiši dejal, da se je Iran strinjal, da ne bo razvijal jedrskega orožja in da bo izročil tako imenovani "jedrski prah" oziroma obogaten uran, za katerega trdi, da je bil skrit pod zemljo po lanskoletnih ameriško-izraelskih napadih.

Iran se na te trditve še ni odzval. Trump je dodal, da ni prepričan, ali bo treba podaljšati premirje, ki se izteče čez pet dni.

6.51 Libanonska vojska Izrael obtožila kršenja premirja

"Poveljstvo vojske državljane ponovno poziva, naj bodo previdni pri vračanju v vasi in mesta na jugu, saj so se zgodile številne kršitve sporazuma," je na omrežju X objavila vojska in navedla, da so zaznali več izraelskih napadov.

Trump je desetdnevno prekinitev ognja med Libanonom in Izraelom razglasil v četrtek zvečer po srednjeevropskem času, po pogovorih z libanonskim predsednikom Josephom Aounom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Dogovor naj bi veljal tudi za Hezbolah. Eden od poslancev proiranskega šiitskega gibanja v libanonskem parlamentu je pozneje sporočil, da bodo premirje spoštovali pod pogojem, da se bo izraelska stran vzdržala sovražnih dejanj.

Medsebojni napadi izraelske vojske in Hezbolaha so se medtem nadaljevali skoraj do zadnje minute, preden je ob 23. uri po srednjeevropskem času prekinitev ognja začela veljati.

6.43 Libanonci začetek premirja z Izraelom proslavili z orožjem

Začasno desetdnevno premirje med Izraelom in Libanonom, ki se je začelo ob polnoči po krajevnem času, so v Libanonu bučno proslavili s streli iz pušk, pištol in metalcev raket, poročajo ameriški mediji.

Kljub opozorilom oblasti, naj se ne poskušajo vrniti v svoje domove, dokler ne bo jasno, ali bo premirje zdržalo, so se razseljene družine začele seliti proti južnemu Libanonu in južnim predmestjem Bejruta.

Desetdnevno premirje je v četrtek razglasil ameriški predsednik Donald Trump po diplomatskih pogajanjih predstavnikov Izraela in Libanona v Washingtonu, ki so bila prva po več desetletjih, poroča televizija ABC.

Izrael se je sicer več kot mesec dni spopadal z libanonsko šiitsko milico Hezbolah, ki je začela obstreljevati Izrael takoj po začetku vojne z Iranom. Izraelski napadi na Libanon so zahtevali najmanj 2.200 življenj.

Napadi Hezbolaha na naselja na severu Izraela so se nadaljevali do četrtka zvečer, pri čemer je bilo po podatkih izraelskih reševalnih služb ranjenih vsaj osem ljudi, od tega dva hudo.

Le nekaj minut pred začetkom veljavnosti premirja so v nekaterih naseljih na severu Izraela zazvonile sirene za zračni napad. Izraelska vojska je v četrtek zvečer tudi sporočila, da napada raketne izstrelke skupine Hezbolah.

Hezbolah je v izjavi navedel, da mora premirje veljati za celotno libanonsko ozemlje. Izrael je med spopadi izvedel kopensko invazijo v južnem Libanonu, ki bo po besedah premierja Benjamina Netanjahuja okupiran tudi med premirjem. Hezbolah pa je sporočil, da nadaljevanje izraelske okupacije daje Libanonu pravico do upora.

Trump je izraelskega premierja in libanonskega predsednika Josepha Aouna povabil v ZDA na prve neposredne pogovore voditeljev držav po več kot 30 letih.

