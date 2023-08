Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Charlize Theron je bila v novem intervjuju kritična do hollywoodskih lepotnih standardov, ki so do žensk veliko bolj neprizanesljivi kot do moških.

"Preziram izjave, da se moški starajo kot vino, ženske pa kot rezano cvetje," je 48-letna hollywoodska zvezdnica Charlize Theron izjavila v intervjuju za revijo Allure, v katerem je ostro kritizirala dvojna merila, ki v zabavni industriji veljajo glede moških in žensk.

"Ženske se želijo starati tako, kot se nam zdi najbolj prav, in to bi morali razumeti," je dejala in se obregnila ob govorice, da si je privoščila lepotni poseg na obrazu.

"Ljudje so prepričani, da sem si dala operativno dvigniti obraz. Pojavljajo se vprašanja, kaj sem si naredila z obrazom, jaz pa lahko na to odvrnem le – staram se! To ne pomeni, da sem imela ponesrečen lepotni poseg."

Ob omembi staranja je povedala še, da se za vloge ne namerava več drastično rediti, kot je to počela v preteklosti, saj ji je zdaj kilograme veliko težje izgubiti. Ko se je za film Pošast iz leta 2003 zredila za okoli 20 kilogramov, se je na prejšnjo težo zlahka vrnila, je dejala. Leta 2018, ko se je znova zredila za vlogo v filmu Tully, je bilo to veliko težje.

"Potem ko sem se leto dni trudila shujšati, sem poklicala svojega zdravnika in mu rekla, da je z mano nekaj hudo narobe, ker preprosto ne morem shujšati," se je spomnila, "rekel mi je le: 'Imaš že več kot 40 let. Pomiri se. Tvoja presnova pač ni več takšna, kot je bila nekoč.'"