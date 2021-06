Filmska zvezdnica navdušena nad hčerko kralja popa

Za takrat 19-letno Paris Jackson je bila to prva filmska vloga, vseeno pa ji je uspelo navdušiti z oskarjem nagrajeno igralko Charlize Theron. Charlize je priznala, da je razmišljala o tem, kako je biti hči ene največjih glasbenih ikon vseh časov.

Hči pokojnega kralja popa Michalea Jacksona Paris Jackson v filmu Gringo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

"S sabo nosi veliko zapuščino in s tem tudi veliko breme, ki jo nehote določa. Zares sem jo občudovala, da je prišla in opravila avdicijo ter bila tudi dobro pripravljena nanjo. Vse skupaj je dobro opravila kot oseba in kot igralka in to me je navdušilo," je o soigralki povedala Charlize.

Charlize Theron

Sama se je medtem soočala z nenavadno težavo. Prve dni na filmskem prizorišču se je namreč neprestano opravičevala soigralcem in celotni filmski ekipi. Za to je bilo krivo kar besedilo, ki ga je morala povedati v filmu.

"Prvih nekaj dni sem se počutila zelo neprijetno, saj sem morala izreči nekaj zelo nesramnih stvari. Bilo je težko gledati ekipo, ki je to spremljala. Vsakih pet minut sem se zato močno opravičevala. Še pri kosilu za mizo sem ljudem govorila, da mi je žal za besede, ki sem jih izrekla."

Film Gringo bo na sporedu v nedeljo ob 19.45 na Planetu in bo predvajan premierno na slovenskih televizijah. Že ob 18.15 pa lahko v rubriki Planet na obisku z nami obiščete Radovljico.

