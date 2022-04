Matjaž Rakovec: V ta svet je zelo zgodaj stopil tudi Dončić #video

12. maja bo v Ljubljani konferenca Diggit. Po desetih letih je to postala konferenca o prihodnosti, ki jo določajo trendi. Na njej boste izvedeli vse o sodobnem življenjskem slogu, modi, glasbi, financah in zdravi hrani. Mi smo se to jutro posvetili financam. Glede na to, da na poročilih poslušamo, da se vse le še draži, smo pogledali, kaj bo z denarjem v prihodnosti. V jutranji oddaji Jutro na Planetu je gostoval Matjaž Rakovec, izkušeni strokovnjak z več kot dvajsetimi leti izkušenj na področju zavarovanj, financ in naložb ter soustanovitelj projekta Goldhorn Crypto.

Matjaž Rakovec bo eden od govorcev na konferenci Diggit. Kako in kam je treba denar razpršiti ter zakaj se je pridružil projektu Goldhorn Crypto, nam bo razložil na konferenci. V naši oddaji je spregovoril tudi o tem, da kriptosvetu vse bolj zaupajo tudi hollywoodski zvezdniki, med lastniki kriptovalut je tudi Dončič, ki je zelo zgodaj stopil v ta svet, pravi Rakovec. Na kriptotrg je treba vstopiti pametno, bo pa to naša prihodnost, je sklenil Rakovec.

Kako biti torej v koraku s časom? Ugledni mednarodni in domači govorci se bodo na Diggitu posvetili prihodnosti denarja, mobilnosti, trgovine, medijev in komunikacij, hrane, zdravja in zabave. Predstavili bomo potrošnike prihodnosti. Diggit bo odgovoril na vprašanja, kje smo in kam gremo. Morda najdete tudi kakšno idejo ali nasvet, ki vam bosta olajšala pot. Navsezadnje je Diggit pametni dogodek za pametne ljudi.

Oddaja Jutro na Planetu je od danes naprej z vami vsak delavnik ob 8. uri na Planetu. Vabljeni v našo družbo.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.