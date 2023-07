Zvezdnik o nevarnih pripravah na vlogo: Res se počutiš utesnjenega!

V nedeljo ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali biografsko dramo Možje časti (Men of Honor) s Cubo Goodingom Jr., Charlize Theron in Robertom De Nirom v glavnih vlogah. Ker zgodba govori o prvem ameriškem temnopoltem vojaškem potapljaču, so priprave na vlogo in snemanje filma od filmskega zvezdnika Cuba Goodinga Jr. zahtevale naporne in nevarne potope pod vodo.

Film govori o Carlu Brashearju, ki je od nekdaj sanjal, da bo postal vojaški potapljač, in se je pridružil na novo oblikovani vojni mornarici, v katero so smeli tudi temnopolti. Po neštetih poslanih prošnjah mu je uspelo priti v program šole potapljanja, kjer je bil njegov častnik za urjenje prekaljeni potapljač vojne mornarice Billy Sunday, ki ni hotel niti slišati za Carlove ambicije. Ta je neutrudno sramotil in gnal Carla do meja zmogljivosti v pričakovanju, da bo odnehal. A Carl ni klonil. Njegovim sanjam postati potapljač vojne mornarice ni mogel do živega nihče, niti Billy Sunday.

Foto: promocijsko gradivo

Leta kasneje, ko je zaradi poškodbe ostal brez noge, sta Carl in Sunday nepričakovano združila moči. Uporniški častnik Sunday, ki ni iz rok nikoli izpustil priložnosti, da bi se porogal sistemu, je pomagal Carlu ugnati mornariško birokracijo in se zapisati v vojaško zgodovino.

Film je posnet po resnični zgodbi in pravi Carl Brashear je sodeloval pri snemanju in je filmskim ustvarjalcem in igralcem pomagal, da je bila zgodba čim bolj natančno prikazana. Igralci so kar nekaj prizorov posneli tudi pod vodo, zato so bili deležni posebnih priprav, ki so bile vse prej kot preproste.

Foto: promocijsko gradivo

Tudi režiser Tillman je želel potop opraviti v potapljaški opremi, ki je bila takrat na voljo: "Vsi smo si želeli doživeti izkušnjo – biti v obleki, dihati zrak skozi cev, zaupati nekomu s svojim življenjem. Eden najbolj strašnih delov je tema. Voda je na določeni globini temna. Kako vojaški potapljači v takih razmerah opravijo svoje delo, je neverjetno."

Tudi za glavnega igralca Cubo Goodinga Jr. je bilo potapljanje zahteven izziv. "Nikoli nisem resno razmišljal o klavstrofobiji, dokler nisem bil na dnu reke," pravi igralec. "Nošenje teh oblek je bilo, kot da bi si nad glavo postavil skledo – videl si lahko le do določene razdalje. Vse drugo je bilo črno ali temno zeleno. Res dobiš občutek utesnjenosti."

Foto: promocijsko gradivo

Ampak trening se je obrestoval. "Ko smo končevali snemanje podvodnih prizorov, sem bil v obleki že tolikokrat, da sem se navadil na tistih 90 kilogramov dodatne teže, nerodnosti in občutka utesnjenosti. Lahko sem se preprosto sprostil in užival v tem," je še povedal igralec.

Biografsko dramo Možje časti (Men of Honor) z Robertom De Niroom, Cubo Goodingom Jr. in Charlize Theron si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 20. uri. Ob 22.30 sledi kriminalna drama Levi kroše (Southpaw) z Jakom Gyllenhaalom, Rachel McAdams in Forestom Whitakerjem. Od ponedeljka do petka pa na Planetu ne zamudite tekmovalne kuharske oddaje Kuharski mojster: Naslednja stopnja.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.