Neprepoznavna Charlize Theron snema nov film #foto

Te dni v Rimu snemajo nadaljevanje Netflixovega akcijskega filma The Old Guard s Charlize Theron v glavni vlogi. Južnoafričanka se v filmu vrača kot nesmrtna junakinja Andy, ki jo je igrala že v prvem filmu iz leta 2020, za vlogo pa se je iz svetlolaske znova prelevila v temnolasko.

Foto: Profimedia

46-letnica je sicer v preteklosti za različne filmske projekte že večkrat drastično spremenila svoj videz. Za film Pošast (Monster) iz leta 2003, v katerem je igrala serijsko morilko in za to vlogo pozneje dobila vrsto nagrad, med drugim oskarja, se je zredila za okoli 14 kilogramov, si obrila obrvi in nosila zobno protezo.

Charlize Theron v filmu Monster leta 2003 Foto: Profimedia

Kmalu zatem je svoje telo vrnila v manekenske okvire, nato pa se znova preobrazila za film Tully iz leta 2018, za katerega se je zredila za kar 20 kilogramov.

