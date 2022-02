Charlize Theron vpila na Toma Hardyja: vse podrobnosti o viharnem prepiru

Čeprav je znano dejstvo, da sta se Charlize Theron in Tom Hardy močno sprla na snemanju akcijskega filma Georgea Millerja iz leta 2015, Pobesneli Max: Cesta besa, oboževalci niso vedeli, kako hud je bil spor.

Odlomek iz nove knjige kolumnistke New York Timesa Kyle Buchanan, ki ga je v torek objavil Vanity Fair, potrjuje, da sta se igralca na snemanju večkrat sprla in da je bilo njuno sodelovanje več kot prijetno.

Foto: Reuters

"Ne želim se opravičevati za slabo vedenje, vendar je bilo to težko snemanje," je v odlomku v knjigi dejala Theronova, ki je v filmu, tega so kritiki pohvalili, upodobila vladarico Furioso. "Bala sem se za preživetje, res sem se prestrašila," je dodala z oskarjem nagrajena igralka. "Bila sva kot starši pred avtom. Ali sva se prepirala ali pa sva bila ledena drug do drugega – ne vem, kaj je hujše. Bilo je grozno! Tega ne bi smela storiti; morala bi biti boljša. To lahko priznam."

Avtorica je tudi zapisala, da je Charlize Theron Hardyja pred vsemi poklicala s številnimi kletvicami, nato pa je prosila producentko za spremstvo, saj se na snemanju ni več počutila varno. Eden od razlogov za njun prepir je bilo igralčevo nenehno zamujanje na snemanju.

V primerjavi z njim je Charlize vsak dan prihajala pravočasno in ure sedela pod masko ter čakala, da bi lahko skupaj snemala prizore. Zato je producentom sporočila, naj ga finančno kaznujejo, ob tem pa je na igralca vpila. Po besedah ​​avtorice te knjige je Hardy po tem deloval "precej agresivno", zato je Charlize na snemanju prosila za zaščito. Igralka je to zgodbo potrdila in priznala, da se na snemanju ni počutila varno.

