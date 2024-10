Režiserka in scenaristka zadnjega Venoma razkriva, kako je bilo sodelovati s Tomom Hardyjem

Potem ko je prvi film navdušil gledalce po vsem svetu in je drugi del dodatno razširil svet simbiotov, v sredo 23. oktobra prihaja v kinodvorane tretji in zadnji del filmov o Venomu s Tomom Hardyjem v glavni vlogi.

Režiserka in scenaristka Kelly Marcel, izvršna producentka in scenaristka pri prvih dveh Venomih, v šali opisuje tretji del Venoma kot klasično romantično komedijo: "Potem ko sta se Eddie in Venom spoznala v prvem delu in se nato za nekaj časa razšla v drugem, v tretjem končno dosežeta popolno simbiozo, vendar se tu – kot v vsakem razmerju – porodi neizbežno vprašanje, ali bosta sposobna ostati skupaj."

Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

V tretjem delu priljubljene trilogije, ki se nadaljuje kmalu po drugem delu, sta Eddie in Venom na begu pred obema svetovoma – pred ameriško vojsko, policijo in obveščevalci, pa tudi pred mogočnimi bitji z Venomovega planeta Klyntar. Dalj časa, ko ostajata skupaj, nevarnejša postajata za preživetje Zemlje.

Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

"S Tomom sva se odlično ujela. On razume moj scenarij, jaz pa vem, kako ustvariti like, v katerih Tom uživa. Za Zadnji ples sva preživela teden dni v londonskem hotelu ter dan in noč vneto razvijala zgodbo. Eddiejevo in Venomovo prijateljstvo sva želela popeljati na povsem novo raven, a zavedala sva se, da je to zaključek trilogije in da mora biti film zato tudi čustven."

"Strinjala sva se tudi, da mora biti ta film največji in najbolj divji v celotni trilogiji. Delo s Tomom je resnično zelo zabavno. Tom je eden mojih najboljših prijateljev in iskreno lahko rečem, da je izjemno pameten. Globoko razume te like, poleg tega pa je poln ustvarjalnih domislic. Sodelovati z njim je bilo fantastično."

Toma Hardyja, britansko igralsko ikono, gledalci vsega sveta dobro poznajo po filmih Mad Max, Inception, Warrior, The Revenant in Dunkirk ter serijah Taboo, Wuthering Heights in Peaky Blinders. V zadnjem Venomu ob njem nastopajo še Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo iz MCU, filmi Infinite, 12 Years a Slave, The Martian), Rhys Ifans (Otto Hightower iz uspešnice na HBO House of the Dragon, Xenofilius Liupka iz franšize Harry Potter, Curt Connors/Kuščar iz Spider-Mana s Tomom Hollandom) ter Juno Temple in Cristo Fernandez, znana po glavnih vlogah v humoristični TV seriji Ted Lasso, ki je s svojimi tremi sezonami (2020–2023) navdušila svet.

Venom 3: Zadnji ples bo v kinu čez teden dni, vstopnice pa so že v prodaji. Ste pripravljeni na epski finale?



Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

Naročnik oglasnega sporočila je CON FILM D. O. O., LJUBLJANA.