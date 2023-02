"Tudi jaz sem bila žrtev spolnega nadlegovanja," priznava Charlize Theron

Na Planetu bo nocoj ob 19. uri odlična drama One so bombe (Bombshell), ki je obenem tudi Planetova filmska premiera meseca! V biografski drami, ki se dotika spolnega nadlegovanja, igra tudi oskarjevka Charlize Theron, ki je razkrila, da je bila na začetku kariere tudi sama žrtev tega nedopustnega dejanja.

Leta 1994 je igralka Charlize Theron šele začela delo v "šovbiznisu", ko jo je slavni režiser povabil na avdicijo k sebi domov. Ko se je pojavila pri njem doma, je režiserja našla pijanega in v pižami. Dotaknil se je njene noge, zvezdnica pa se mu je za tem opravičila in v naglici odšla.

Ko se je odpeljala, se je Charilze razjezila nase. "Kar naprej sem udarjala po volanu," pravi. "Veliko sem si očitala ... Da nisem povedala vsega, kar bi morala, da ga nisem nekam poslala in da nisem naredila vseh tistih stvari, za katere si tako želim verjeti, da jih bi ženske v tovrstnem položaju morale storiti." Šele leta pozneje je Theronova svojo izkušnjo razumela kot spolno nadlegovanje.

To je tudi tema, ki jo obravnava v svojem filmu One so bombe (Bombshell. Ta spremlja ženske s televizije Fox News, ki so obtožile takratnega izvršnega direktorja in lastnika Rogerja Ailesa spolnega nadlegovanja. Charlize je ena od producentov filma, obenem pa igra tudi nekdanjo voditeljico Fox News Megyn Kelly, ki je pisala o Ailesovih spolnih napadih v svoji knjigi Settle for More iz leta 2016.

Theronova pravi, da se je počutila v konfliktu, ko je igrala Kelly. "Imava različna stališča o številnih vprašanjih," pravi. "In zagotovo je v preteklosti povedala stvari, s katerimi sem se tudi jaz obremenjevala."

Kljub temu je Theronova izkoristila priložnost, da razišče tisto, kar sama imenuje "sivo območje" spolnega nadlegovanja. "Ni vedno fizični napad. Ni vedno posilstvo," pravi. "Obstaja psihološka škoda, ki se zgodi ženskam v vsakodnevni ležernosti jezika, dotika ali grožnje, grožnje izgube službe. To so stvari, s katerimi sem se srečala tudi jaz."

Charlize Theron v vlogi Megyn Kelly. Foto: IMDb

O filmski upodobitvi žensk, ki so delale za Fox News, zvezdnica pravi:

"Veliko teh žensk je bilo nekoliko hinavskih, ko gre za spolno nadlegovanje, saj so podale izjave o spolnem nadlegovanju, ki pa niso bile nujno namenjene resničnemu izboljšanju pogojev delovnega mesta za ženske ali za obstoj žensk na splošno. ... "Mi smo jih poskušali predstaviti kot junake. Nismo poskušali zamegliti vseh stvari, ki so jih povedale v preteklosti. Te stvari smo nameravali vnesti v film, da bi bili pristni do njih in zgodbe, kljub vsemu temu pa imeti občutek, da je to, kar so naredile, še vedno nepojmljivo. Zrušile so tega medijskega mogotca, kar se v preteklosti ni zgodilo še nikoli."

Charlize Theron pa je spregovorila tudi o tem, zakaj ime režiserja, ki jo je nadlegoval, ni bilo javno objavljeno:

"Pravzaprav sem razkrila njegovo ime. Tega ne veste, ker se je novinar vsakič, ko sem razkrila njegovo identiteto, odločil, da njegovega imena ne napiše, in to dokazuje, za kako globoko sistemsko težavo gre pri vsem tem. Spomnim se, da sem, kadarkoli me je nekdo vprašal, ali sem kdaj imela tovrstno izkušnjo, vsakič odkrito povedala, kaj se mi je zgodilo, ter storilca dejanja tudi poimensko navedla, a se je vsak od novinarjev odločil, da tega imena ne bo javno objavil."

"Vseeno pa sem v konfliktu, ker vem, da bi to, če bi med promocijo tega filma še enkrat izgovorila njegovo ime, prevzelo pomembnost in zasenčilo filmsko zgodbo. Mislim, da bo prišel čas in kraj, kjer bom to zagotovo brez sramu delila ... O tem sem bila vedno iskrena. Nimam ga želje zaščititi, a tudi nočem, da bi zdaj zasenčil izid tega filma. Tako da bo že prišel pravi trenutek, ko bom o tem spet spregovorila in bom znova javno izdala njegovo ime."

