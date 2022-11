Tom Hardy: Na snemanju tega filma sem vsako klofuto prejel dvakrat

Biografska kriminalna drama Legenda (Legend) prikazuje resnično zgodbo o vzponu in padcu najbolj zloglasnih londonskih gangsterjev Reggieja in Ronnieja Kraya (Tom Hardy), ki sta v šestdesetih letih prejšnjega stoletja imela v pesti ves London. Začne se kmalu po tem, ko Ronnija izpustijo iz zapora. Brata poskušata utrditi svoj vpliv in premoč v vzhodnem delu Londona, pri tem pa se spopadata z gangsterjem Charliejem Richardsonom in njegovo tolpo, ki prevladuje na jugu Londona, in sodelujeta z ameriško mafijo, ki bi se iz Havane želela premestiti v britansko prestolnico. Takoj postaneta prava zvezdnika in dvorijo jima bogati in slavni, njun vpliv pa sega vse do visokih položajev v britanskih državnih uradih.

Tom Hardy v vlogi dvojčkov Ronnieja in Reggieja Kraya. Foto: IMDb Film je režiral Brian Helgeland, ki pa je prav tako sodeloval pri pisanju scenarija. O tem filmskem projektu je dejal: "Vedno sem si želel posneti gangsterski film. Potem pa me je zadela resničnost – kako to sploh narediti? Kolebal sem nad odločitvijo, da bi en igralec nastopal v dveh vlogah, ker če nimaš dobrega igralca, te zaradi te odločitve občinstvo odpiše že po dveh predvajanih minutah. Po drugi strani pa, če se odločiš za dva igralca, si morata biti izjemno podobna, kar spet omeji izbiro."

Režiser je nadaljeval: "Reggie je bil vodja dvojčkov, zato sem se odločil, da bom najprej izbral igralca zanj. Toma Hardyja prej osebno nisem poznal, sem si pa ogledal njegove uspešnice in ga prepoznal kot ustreznega kandidata. Srečala sva se na večerji, kjer sva se pogovorila o scenariju. Več kot očitno mi je dal vedeti, da si želi igrati v vlogi Rona, saj ga je tudi izvrstno imitiral … Jaz pa sem mu rekel, da lahko dobi vlogo Rona, če mi v zahvalo odigra še Reggija."

Brian Helgeland in Tom Hardy med snemanjem. Foto: IMDb Na vprašanje, kako je bilo nastopiti v dveh vlogah, je Tom Hardy odgovoril: "Gre za dva lika, med katerima je bilo izjemno lahko preskakovati. Meni osebno. Najtežji del je bilo ob tem prepričati občinstvo, da vlog ne igra en igralec."

Tomu je pri tem na vajah pomagal tudi sam režiser s celotno ekipo. "Zjutraj sva se dobila na vaji in jaz sem bral tekst Rona, Tom pa tekst Reggija. Tudi pred samim snemanjem je vedno najprej odigral Reggija, jaz pa sem mu v slušalki šepetal tekst Rona, da bi lahko čim lažje in bolje opravil svoje delo. Nato pa se je s pomočjo sodelavcev preobrazil v Rona. On je nosil očala, imel nekaj kilogramov več in drugačno pričesko. To je Tomu sicer pomagalo med preskakovanjem vlog, bistveno pa je bilo, da smo uporabili tudi dvojnika. Jacob Tomuri sicer ni čisto enak, mu je pa precej podoben," je dejal Helgeland.

Po tem je Tom Hardy dejal: "Jacob je igral oba brata, v vseh prizorih, v katerih sta dvojčka nastopila skupaj. Tako da ne morem dejati, da sem vse odigral sam, saj sva v resnici k temu prispevala tako Jacob kot jaz." Režiser je nato pojasnil, da je Jacob sicer lahko imitiral oba dvojčka, ampak vsak njegov odziv je moral Tom Hardy prej načrtovati in nato prilagoditi svojo igro, da bi se povsem ujemala z videnim na zaslonih, nato pa to odigrati še sam.

Tom Hardy kot Reggie Kray. Foto: IMDb Tom je nato priznal, da je na svojega dvojnika sprva gledal rahlo vzvišeno, ker se je sam zavedal, da gre za tehnično najzahtevnejšo vlogo v njegovi karieri. "Spraševal sem se, kako se bo v vlogi znašel on, že po nekaj vrsticah pa sem uvidel, da me prekaša! Njegov Ronnie je bil veliko boljši od mojega, prav tako Reggie. On je prišel na snemanje povsem sproščen in svoje delo opravil z odliko. Celo nekaj dodatnih fraz se je spomnil! Res sem ponosen nanj!"

Tudi direktor fotografije in režiser sta se strinjala z glavnim igralcem, ob čemer pa je režiser razkril še eno skrivnost iz zakulisja snemanja: "Ko smo nameravali posneti prizor, v katerem se dvojčka tepeta med seboj, me je Tom vprašal, koliko posnetkov nameravamo posneti. Tega nisem vedel in vprašal sem ga, zakaj ga to zanima. Napovedal je, da se bosta z Jacobom res dobro udarila in da bi rad vedel, koliko se mora brzdati. Povedal sem mu, da bomo prizor posneli trikrat, ampak to pomeni, da sledi še trojna ponovitev snemanja v vlogi brata dvojčka."

Tom Hardy kot Ronnie Kray. Foto: IMDb Tom Hardy je to komentiral: "Karkoli sem posnel zjutraj, sem moral v podobni, a povsem drugačni vlogi odigrati popoldne. Pretep med dvojčkoma je idealen primer tega. Kakršnokoli interakcijo sem imel z bratom dvojčkom zjutraj, prav s takšno sem moral nadaljevati popoldne. V tem pretepu sem tako vsako klofuto in udarec dobil dvakrat. Enako velja za Jacoba."

Režiser je ob tem razkril, da je Tom Hardy imel to na snemanju neprestano pred očmi, direktor fotografije Dick Pope pa je poudaril: "Ta dva sta se resno pretepla med snemanjem vsakega prizora in ob tem staknila kar nekaj modric in poškodb. Njuna predstava je bila izjemna in v užitek ju je bilo gledati."

V zaključku je to potrdil tudi sam Tom Hardy: "Bolj kot smo se bližali koncu snemanja, močnejše udarce sva si zadajala. Šlo je za pravi festival udarcev! Sprva je šlo sicer samo za klofute, ki pa so naju podžgale, da sva se udarila precej bolj resno. S snemanja sva tako vedno odšla z vidnimi posledicami, ki pa niso odtehtale vmesne zabave."

