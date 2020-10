Charlize Theron je moledovala za vlogo v tem filmu

Charlize Theron je v svoji karieri odigrala veliko odličnih vlog, tudi serijsko morilko v filmu Pošast (Monster), ki ji je prinesel oskarja, a redko ji v branje ponudijo scenarije komičnega žanra. Po dvajset letih temačnih dram in akcijskih filmov se ji je vloga Anne v vestern komediji Kako ne umreti na zahodu (A Million Ways to Die in the West) zato zdela naravnost osvežujoča.

Charlize Theron in Seth MacFarlane v filmu Kako ne umreti na zahodu.

"Že nekaj časa sem si želela vloge v komediji, vendar je bilo težko, saj me občinstvo pozna po drugačnih filmih," je povedala in dodala, da jo še posebno zanima drzen humor in črna komedija. "Kombinacija tega scenarija in režije Setha MacFarlana je bila zame zadetek v polno. Takoj sem začela moledovati. Zaprla sem scenarij in začela moledovati," je zatrdila.

Vloga, ki je najbližje resnični Charlize

Lik Anne, ki skuša kmetovalca Alberta (Seth MacFarlane) naučiti rokovanja z orožjem in mu vliti pogum pred pomembnim dvobojem z zloglasnim revolverašem (Liam Neeson), ji je bil pisan na kožo. "Uživala sem ob ogledu filma, zdelo se mi je, da dejansko vidim sebe," je razkrila in dodala, da je bila vloga resnično osvežujoča. Skozi celotno kariero se je namreč za vloge popolnoma spremenila, zdaj pa je lahko v filmu igrala povsem naravno in nastopila takšna, kakršna je. Blizu ji je bilo tudi robato in nič kaj sramežljivo izražanje njenega lika, saj tudi Charlize rada preklinja in ceni oster humor.

Na snemanje z lasuljo

"Ta film je moj povratni film, saj sem ob snemanju ugotovila, da resnično ljubim svoj poklic," je še zatrdila 45-letna lepotica, ki je morala v komediji sicer nositi lasuljo, saj si je pred tem za vlogo v postapokaliptičnem Pobesnelem Maxu (Mad Max: Fury Road) obrila glavo.

