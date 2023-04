Tina gre na lepotni poseg, nad čimer pa Blaž ne bo navdušen! #video

"Kam pa greva?" je Tino sprva vprašal Blaž, ona pa je do prihoda na lokacijo ostala zelo skrivnostna. Po prihodu pred medicinski center Blaž še vedno ni vedel, zakaj sta tja prišla. "Ali veš, česa si jaz že kar nekaj časa želim?" je možu namignila Tina.

Blažu se je nato posvetilo: "Ustnice." Tina mu je zadovoljno prikimala, on pa nad tem ni pokazal pretiranega navdušenja. "Saj sem ti rekel, da ne potrebuješ tega posega," ji je še enkrat zatrdil. Tina mu je povedala, da si ga želi, Blaž pa se je samo prijel za glavo in dejal: "Joj, ali je tega res treba?"

Tina pa ni popustila: "Blaž verjetno ni prav srečen, ampak glede na to, da je to nekaj, kar si že dolgo želim, me ne bo odvrnil od tega. Če nisi zadovoljen sam s seboj in če misliš, da lahko s tem dobiš neko samozavest, zakaj ne bi nekaj popravil na sebi?"

