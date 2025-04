Sanjska moška o svojih izbrankah: "Ni šlo."

Čeprav se je že zdavnaj končal, se kar ne neha govoriti o šovu Gospodin savršeni oziroma Sanjski moški Hrvaške, ki je imel tudi v Sloveniji veliko gledalcev. Dolgo se je ugibalo o usodi parov, ki sta nastala ob koncu šova, zdaj pa sta "sanjska moška" dokončno razbila sanje o srečni ljubezni.

Splitčan Šime Elez in Beograjčan Miloš Mićović, sanjska moška letošnje sezone šova, sta gostovala na hrvaški televiziji RTL in razkrila, v kakšnih odnosih sta z dekletoma, ki sta ju izbrala: Šime z Vanjo iz Slovenije in Miloš z Maido iz BiH.

Do zdaj je že postalo jasno, da njihovi zvezi nista obstali, a to ni vse, po besedah Šimeta in Miloša so se odnosi med njimi povsem ohladili.

"Že naslednji dan so se zgodile neke spremembe v obnašanju. Prekinitev, popoln mrk komunikacije, jaz pa nisem človek, ki bi stvari forsiral. Nikogar ni treba vleči za rokav ter če ni želje po komunikaciji in reševanju situacije, tega ni treba forsirati," je dejal Miloš o odnosu z Maido.

Zvezi z njunima končnima izbrankama sta bili kratkega daha. Foto: Neva Zganec/PIXSELL

O svoji izbranki, Slovenki Vanji, je spregovoril tudi Dalmatinec Šime, ki je dokončno pokopal vse upe: "Nisva skupaj. Poskusila sva, a ni šlo. Ko sva videla, da ne gre, je bil konec te zgodbe."

Veliko ostreje pa se je o koncu njune ljubezenske zgodbe na Instagramu razpisala Vanja. "Če nekdo ni džentelmen, to ne pomeni, da jaz nisem dama," je pred nekaj dnevu zapisala v objavi, "sem zmagovalka in to vedno bom – ne zaradi šova, ampak zaradi sebe, svojih kakovosti in vsega, kar predstavljam. Zmaga zame ni bila nikoli odvisna od nekoga drugega, ampak od mene same."

"Resnica vedno najde svojo pot in zdaj, ko je vse javno, čutim potrebo, da tudi jaz povem svoje," je nadaljevala. "Oseba, ki me je 'izbrala' v šovu, je le del preteklosti. Nekdo, ki je z lastnimi dejanji izgubil veliko, predvsem pa svoje dostojanstvo. To ni moje breme, ampak njegovo. Po šovu nisva bila nikoli skupaj in nikoli ne bova. On je sprejel svoje odločitve, jaz imam svojo pot. Želim mu vse najbolje, a vas prosim, da me z njim ne povezujete več. Zgodba je končana."