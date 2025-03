Ali je Slovenka osvojila srce hrvaškega sanjskega moškega?

V tokratni četrti sezoni Gospodina Savršena so dekleta prvič tekmovala za dva sanjska moška – 26-letnega Šimeta Eleza iz Splita in 36-letnega Miloša Mićovića iz Beograda. Šov je bil izjemno priljubljen tudi med slovenskimi gledalci, saj se je za njuno srce borilo tudi več Slovenk. Tri so izpadle med sezono, eni od njih pa je uspelo priti vse do finala.

Koga sta izbrala Šime in Miloš?

V finalno oddajo, ki si jo lahko ogledate na platformi Voyo, sta se v Šimetovi ekipi uvrstili Marinela in Vanja, v Miloševi ekipi pa Maida in Barbara. Zdaj je jasno, kateri dekleti sta osvojili njuno srce.

Beograjčan je svojo zadnjo rdečo vrtnico podelil 31-letni Maidi Ribić iz Sarajeva, Splitčan pa 24-letni Vanji Stanojević iz Ljubljane.

Preberite tudi: