Iskrico v zakonu je poskusila ponovno zanetiti v posebni opravi

Medtem ko so nekateri pari že obupali nad eksperimentom in možnostjo, da bi našli popolnega partnerja, ter so zapustili oddajo, pa se preostali pari nekateri bolj, drugi manj uspešno borijo s čermi partnerskega življenja. Med tistimi, ki so začeli opažati, da prvotna iskrica med njima ugaša, sta tudi Alana in Jason.

Potem ko sta preživela težek prejšnji teden, sta Alana in Jason z navdušenjem pričakovala presenečenje v kinodvorani, saj se nista zavedala, da se bosta prek videopovezave srečala s sorodniki svojih partnerjev. Pogovarjali so se tudi o zadnji ceremoniji zaobljub, ki je minila v vse prej kot odličnem vzdušju. Alano je pogovor hitro vznemiril, saj so ji Jasonovi sorodniki začeli dopovedovati, da Jason takšen pač je in da nerad govori o svojih čustvih. Par se je nato pred sorodniki zapletel v prepir o tem, kako so videti njuni prepiri.

Pozneje so se strasti med zakoncema vendarle nekoliko umirile in bojno sekiro sta zakopala s poljubom. Čeprav so strokovnjaki Alani in Jasonu, ki sta se med prvimi v tej sezoni pohvalila, da rada skočita med rjuhe, svetovali, naj poskusita poglobiti še njuno čustveno povezanost, se je Alana vseeno odločila za drugačno taktiko za ponoven prižig iskrice v njuni zakonski zvezi.

Odločila se je namreč, da bo svojemu izbrancu pripravila večerjo v rdečem spodnjem perilu. "V tem trenutku je popolna ženska," je dogajanje pokomentiral vidno navdušeni Jason. "Počutil sem se kot Hugh Hefner, nisem mogel verjeti, kaj se dogaja."

Ali bo na ta način par premagal vse svoje partnerske težave, preverite že nocoj v oddaji Poroka na prvi pogled.

Resničnostna oddaja Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20.45. Zamujene oddaje najdete tudi na Planeteka.si.

