Pamela Anderson priznala, da si ni ogledala niti ene epizode Obalne straže

Vsako soboto in nedeljo lahko ob 19. uri na Planetu spremljate kultno serijo Obalna straža (The Baywatch). Ta konec tedna se bo v njej prvič pojavila tudi zvezdnica Pamela Anderson, ki je v enem od intervjujev spregovorila o tem, kaj ji je prineslo sodelovanje pri tem projektu, kako se je spopadala s slavo, ki ji jo je prinesel, razkrila pa je tudi, da si sama ni ogledala niti ene epizode.

Pamela Anderson je od trenutka, ko je bil v seriji Obalna straža (The Baywatch) v počasnem posnetku predvajan njen tek po kalifornijski plaži v rdečih kopalkah z izrezom, postala simbol pop kulture. Obenem je veljala tudi za seks simbol, zaradi česar je postala ljubljenka tabloidov, ki so bili venomer na preži in njeno življenje secirali skozi različne trače.

Ne glede na vse pa je Pamela Anderson izjemno vesela, da je imela v življenju priložnost postati del ekipe v seriji Obalna straža (The Baywatch). V intervjuju s Halom Rubensteinom je zvezdnica priznala: "Nikoli nisem bila samozavestna v tem, kar sem počela v preteklosti. Definitivno pa ne obžalujem sodelovanja pri Obalni straži. To je bila zame zelo pozitivna izkušnja, ki mi je prinesla ogromno dobrega. Ampak res ogromno!"

Četudi je bila tako navdušena nad projektom, pa je razkrila, da si sama ni doma ogledala niti ene epizode, v kateri je igrala. "Lepo vas prosim, kako pa naj bi bilo to videti? Ali naj bi doma prirejala zabave za prijatelje, na katerih bi gledali mene, kako igram na televiziji? To se mi nikoli ni zdelo niti izvedljivo niti primerno," je pojasnila.

Pamela Anderson v prizoru iz serije Obalna straža. Foto: IMDb

Pamela je sicer med snemanjem kultne uspešnice postala tudi mamica in razkrila je, da sta jo otroka kdaj videla na televiziji in začela od navdušenja kričati: "Mama, to si ti." Sodelovanje v Obalni straži (The Baywatch) pa je ni izstrelilo med zvezde samo doma, ampak tudi v svetu. "Ne morem verjeti, kako hitro smo dosegli tako velik svetovni uspeh. Meni se je namreč vedno zdelo, da v svoji karieri nisem storila dovolj, da bi dosegla takšno prepoznavnost," je skromno dejala.

Kot smo že omenili, so za Pamelino slavo poskrbeli tudi tabloidi, ki so bili pozorni na vsak njen korak in o tem pisali najrazličnejše resnične in manj resnične novice. Pamela je o tem dejala: "Mislim, da si vsake toliko časa mediji izberejo eno osebo in obrnejo celo njeno življenje na glavo, samo da lahko o nečem pišejo. Ampak vse to sem uspešno prestala in postala zaradi tega močnejša oseba."

V zaključnem delu intervjuja je zvezdnica priznala, da jo igralski poklic dela srečno v življenju. "Na enem snemanju lahko nosim kopalke, vroče hlačke ali pa visoke petke in elegantne obleke. To se mi zdi zabavno in v tem zelo uživam. Pa če ljudje to odobravajo ali ne, meni se to zdi nepopisno dobro!" Za konec je še izpostavila: "Sem profesionalka, mama in izjemno neodvisna ženska. Dobro služim, kar mi omogoča, da nudim svojima otrokoma in sebi vse."

