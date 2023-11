So Rusi v Ukrajini začeli uporabljati superdrone?

Superdron, v ruščini imenovan izdelije-53, izdeluje koncern Kalašnikov in je po podatkih ameriškega Inštituta za vojaške študije (ISW) trenutno na testiranju v Ukrajini, piše švicarski medij Watson.

Ta superdron je kamikaze dron, kar pomeni, da ga je mogoče v primerjavi s klasičnimi droni uporabljati samo enkrat. Ko najdejo tarčo, priletijo do nje in eksplodirajo.

Posebnost tega novega ruskega brezpilotnega letalnika je, da ima možnost neodvisnega izbiranja ciljev ter razlikovanja med vojaškimi in civilnimi cilji. Ročno je treba izbrati le območje delovanja, dron bo nato delo opravil povsem avtonomno.

Ta avtonomnost pomeni, da je bistveno manj občutljiv na obrambne poskuse sovražnika, saj je eden glavnih načinov obrambe pred napadi drona prekinitev povezave med dronom in krmilno enoto.

Ruski superdron izdelije-53:

Russian military uses new drone that autonomously identifies targets - ISW.



This drone allegedly has an automatic targeting system that can distinguish between target types and increase the chances of a successful strike.



Izdeliye-53 is not yet widely used, but the military is… pic.twitter.com/cHsneY9TWh