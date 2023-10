"To je množična grobnica za ruske vojake"

Christian Mölling je v svojem podkastu o Ukrajini povedal, da tako velike ruske ofenzive na fronti že dolgo ni bilo, piše nemški medij Stern. Rusi napadajo območje, ki so ga Ukrajinci zelo dobro utrdili in ga doslej uspešno ubranili. Kljub temu so ruski poveljniki v napad poslali številne vojake in veliko orožja.

Ali Moskva v napad pošilja slabo izurjene vojake?

Očitno v napad pošiljajo zelo slabo izurjene vojake. Natančnih številk ni, a ocene ruskih izgub so dramatično visoke, meni Mölling. Ta je prepričan, da je v ozadju napada "klasična politična motivacija, ki se izvaja na klasičen sovjetski način" – da ima vojska ukaz, da za vsako ceno doseže želene rezultate, ki jih pričakuje oblast v Moskvi.

"To je res noro," pravi Mölling. Avdijivka bo postala množično grobišče ruskih vojakov in odpad ruskega orožja, je prepričan.

Zahod premalo oborožuje Ukrajino?

Po drugi strani pa Mölling Zahodu očita, da Ukrajino opremlja le toliko, da lahko nadaljuje boj – a ji odreka pomoč, ki je potrebna za hitro končanje vojne v njeno korist. Svari pred stavami, da uničene ruske vojaške opreme ni mogoče nadomestiti. "Na položaj ne bi smeli gledati statično," pravi.

Medtem ko ruski vojni stroj deluje, se glede lastne varnosti veliko premalo dogaja v Evropi. To bi se ji lahko maščevalo. Zahodna Evropa je gospodarsko superiorna Rusiji, "a če vložim nič evrov v večjo ognjeno moč, potem ne bo nič iz tega".

Lahko nepripravljenost Evrope opogumi Rusijo?

Obstajajo ocene, v kolikšnem času bo Rusija spet zgradila vojsko, ki bo postala težava za Nato. "Ta čas je približno od pet do deset let – in ne bi se smeli zanašati na deset let," trdi nemški vojaški strokovnjak.

Neustrezna pripravljenost Evrope na morebitno agresijo bi lahko opogumila Moskvo, da bi vojno razširila tudi na območje zunaj Ukrajine, še pravi Mölling.