Jeseničani gostijo svojega nekdanjega trenerja in vratarja

Hokejisti HDD Jesenice so v torek proti Unterland Cavaliers končali serijo porazov, že zvečer pa jih čaka nova tekma Alpske lige. Ob 19.30 bodo gostili Cortino, ki jo s trenerske klopi vodi nekdanji trener železarjev Gaber Glavič, med vratnicama pa stoji nekdanji čuvaj jeseniške mreže Antti Karjalainen, ki je leta 2023 z Jesenicami postal prvak tekmovanja. Italijanska zasedba ima po osmih tekmah na računu deset točk, Jeseničani pa tri manj.