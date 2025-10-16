Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Četrtek,
16. 10. 2025,
10.11

Četrtek, 16. 10. 2025, 10.11

47 minut

Alpska liga, 16. oktober

Jeseničani gostijo svojega nekdanjega trenerja in vratarja

Jeseničani gostijo Cortino, ki jo s trenerskega stolčka vodi Gaber Glavič.

Jeseničani gostijo Cortino, ki jo s trenerskega stolčka vodi Gaber Glavič.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti HDD Jesenice so v torek proti Unterland Cavaliers končali serijo porazov, že zvečer pa jih čaka nova tekma Alpske lige. Ob 19.30 bodo gostili Cortino, ki jo s trenerske klopi vodi nekdanji trener železarjev Gaber Glavič, med vratnicama pa stoji nekdanji čuvaj jeseniške mreže Antti Karjalainen, ki je leta 2023 z Jesenicami postal prvak tekmovanja. Italijanska zasedba ima po osmih tekmah na računu deset točk, Jeseničani pa tri manj.

Hdd Jesenice
Alpska liga

Četrtek, 16. oktober

Lestvica:

