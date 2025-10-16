Četrtek, 16. 10. 2025, 10.11
Alpska liga, 16. oktober
Jeseničani gostijo svojega nekdanjega trenerja in vratarja
Hokejisti HDD Jesenice so v torek proti Unterland Cavaliers končali serijo porazov, že zvečer pa jih čaka nova tekma Alpske lige. Ob 19.30 bodo gostili Cortino, ki jo s trenerske klopi vodi nekdanji trener železarjev Gaber Glavič, med vratnicama pa stoji nekdanji čuvaj jeseniške mreže Antti Karjalainen, ki je leta 2023 z Jesenicami postal prvak tekmovanja. Italijanska zasedba ima po osmih tekmah na računu deset točk, Jeseničani pa tri manj.
