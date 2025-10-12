Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Pe. M., STA

Nedelja,
12. 10. 2025,
20.25

Osveženo pred

18 minut

Thermometer Blue 0,56

Nedelja, 12. 10. 2025, 20.25

18 minut

Liga ICE, 11. in 12. oktober

Olimpija na tekmi s 13 goli izgubila v drugi minuti podaljška

Avtorji:
M. P., Pe. M., STA

HK Olimpija Linz | Olimpija je na tekmi preobratov izgubila v podaljšku. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija je na tekmi preobratov izgubila v podaljšku.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija so se v petek z zanesljivo zmago nad Linzem (8:4) vrnili v zmagovite tirnice, a v nedeljo doživeli tretji poraz na zadnjih štirih tekmah. In to proti zadnjemu na lestvici Innsbrucku, ki je v podaljšku zmagal s 7:6. Za zeleno-bele ni igral prvi vratar Lukaš Horak, ki je ob petkovi tekmi začutil bolečino, tako da je branil je Luka Kolin. Po prvi tretjini je bilo 2:2, pa drugi pa 3:4, po tretji pa 6:6. Odločitev o zmagovalcu je nato padla že v drugi minuti podaljška, ko je z igralcem več zadel Max Coatta. To je prvi domači poraz Olimpije.

HK Olimpija Linz
Sportal Olimpija po dveh porazih znova napolnila mrežo

HK Olimpija Linz | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Ljubljančani so imeli slab večer v obrambi. V vratih je stal Luka Kolin, a so tudi njegovi soigralci delali preveč napak in bili preveč nezbrani. Za nameček pa so imeli gostje zelo razpoloženega vratarja, Matthew Vernon je zbral kar 43 obramb. Druga težava je bil strog sodniški kriterij - v vodstvu lige so namreč že po začetku tekmovanja uvedli strožje smernice za prekrške pri udarcih s palico, kar se je tokrat res poznalo na kazenskih klopeh. Kriterij je bil sicer enak, na koncu sta imeli ekipi po 18 minut kazni, je pa tudi razbijal ritem tekme, saj so bila obdobja igre 5-5 precej kratka.

Domači tudi niso znali zadržati prednosti, ko so jo dosegli. Po prvem golu Zacha Boychuka je Innsbruck potreboval tri minute za izenačenje, po drugem Žige Panceta le dve minuti. V drugi tretjini so Tirolci po še enem zadetku Panceta odgovorili po treh minutah, potem pa je imela Olimpija težave zaradi zaporednih izključitev in v 35. minuti so prvič na tekmi vodili gostje.

Zdaj so nasprotnika lovili zeleno-beli in ga ujeli v 42. minuti z golom Nicolaija Meyerja, a je izid zdržal le 27 sekund. Olimpija je s precej truda izenačila v 53. minuti (Boychuk), a spet dokaj hitro prejela šesti gol. Za izenačenje je imela manj kot tri minute, a je Marly Quince le izsilil podaljšek z golom za 6:6 minuto in pol pred koncem. Srečnega konca pa ni bilo v podaljšku; po še eni izključitvi na domači strani je Innsbruck zadel v 62. minuti za končnih 7:6.

"Slovenski" obračun na Koroškem z napako, Kuralt zadel za zmago nad prvaki

Tudi Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) je zmagal po podaljšku, Pustertal (Rok Tičar) so premagali s 3:2. Korošci imajo kar nekaj težav s poškodbami. Muršak zaradi te zadnje tekme ni igral, prav tako pa se je poškodoval Gomboc, ki jo je skupil na obračunu lige prvakov. Mladi slovenski napadalec je lansko sezono praktično v celoti izpustil, zdaj pa je ponovno na prisilnem počitku. Za kakšno rehabilitacijo se bodo odločili, še ni povsem jasno, so zapisali pri klubu in dodali, da bo manjkal vsaj nekaj tednov.

Luka Gomboc se je poškodoval na tekmi lige prvakov in bi bil lahko odsoten dlje časa. | Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner Luka Gomboc se je poškodoval na tekmi lige prvakov in bi bil lahko odsoten dlje časa. Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) je prvake iz Salzburga premagal s 3:2, zmagoviti gol je dosegel Kuralt. 

Bolzano je proti Beljaku izgubil s 3:6, Dunaj pa doma z Gradcem z 2:3. Novinec v ligi Ferencvaroš je Vorarlbergom premagal s kar 6:0.

Olimpija bo znova na delu v petek, ko bo gostila Salzburg.

ICEHL, 11. in 12. oktober:

Lestvica:

