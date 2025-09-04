Po brezskrbnih počitnicah se življenje družin septembra znova postavlja na ustaljene tirnice. Otroci polni energije so že vstopili v nove učne izzive, pričeli so se treningi in druge obšolske dejavnosti, starši pa že lovijo ravnotežje med delom, prevozi in domačimi obveznostmi. Dinamičen vsakdan prinaša veliko priložnosti za razvoj in druženje, hkrati pa tudi več možnosti za nepredvidene dogodke, ki lahko v trenutku spremenijo načrte. Prav zato je začetek šolskega leta vedno tudi čas, ko se posebej izostri razmišljanje o varnosti in zaščiti otrok .

Kaj prinaša novo šolsko leto otrokom in staršem?

V novo šolsko leto je letos 1. septembra vstopil 190.001 osnovnošolec, med njimi 19.935 prvošolcev. Po podatkih statističnega urada je to prvič po šolskem letu 2012/2013, da generacija prvošolcev šteje manj kot 20 tisoč otrok. V srednješolske programe se je vpisalo približno 88 tisoč dijakov, od tega več kot 25 tisoč novincev. Šolska vrata so se torej odprla za veliko generacijo mladih, ki bodo v prihodnjih devetih mesecih polnili učilnice, igrišča in telovadnice.

Foto: Merkur Zavarovalnica

Novo šolsko leto prinaša tudi nekatere zakonodajne spremembe. Najopaznejša je omejitev uporabe elektronskih naprav – telefoni in tablice bodo dovoljeni le, kadar so res potrebni za izvajanje pouka ali iz zdravstvenih razlogov. Novela zakona obenem daje šolam tudi jasnejša pooblastila pri zagotavljanju varnosti, denimo pri pregledu osebnih predmetov ali odvzemu prepovedanih stvari. Med pomembnimi novostmi je tudi možnost začasnega umika učenca iz razreda, kadar ta ovira pouk ali ogroža varnost, ter strožja ureditev vzgojnih opominov, ki bodo po novem veljali kar 12 mesecev.

Za otroke in starše bo zato letošnje šolsko leto še posebej v znamenju iskanja ravnotežja: med učenjem in igro, med priložnostmi in omejitvami, pa tudi med razigranostjo in skrbjo za varnost.

Nezgode so del odraščanja

Statistika in zakonodaja sicer rišeta okvir, a vsakdan otrok je v praksi drugačen: poln gibanja, izzivov in pogosto tudi nepazljivosti. Največ nezgod se zgodi med igro, športnimi dejavnostmi ali druženjem s prijatelji. Poškodbe so povsem običajen del odraščanja, a vsaka od njih za starše pomeni prilagoditev načrtov, dodatne poti k zdravniku ali nenazadnje tudi daljšo odsotnost iz šole.

Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da je ob začetku šolskega leta treba razmišljati tudi o tem, kako družine obvladujejo tveganja. Ker se nesreče zgodijo hitro, je pomembno, da imajo starši v takih trenutkih zanesljivo podporo, ki jim pomaga takrat, ko je njihova največja skrb usmerjena le v eno stvar: da otrok čim prej okreva.

Foto: Merkur Zavarovalnica

Zavarovanje kot podpora, ne kot številka

Ko pride do nezgode, starši ne razmišljajo o stroških, temveč o tem, kako hitro bo otrok okreval in kakšno pomoč mu lahko zagotovijo. Ob tem pa je zagotovo dobrodošlo zavedanje, da bodo finančna nadomestila v sklopu zavarovanja celotni družini pomagala, da lažje prestane zahtevne dni.

Kot poudarja mag. Katja Jelerčič, članica uprave Merkur zavarovalnice: "Ko pride do nezgode, starši ne razmišljajo o številkah, ampak o tem, kako hitro bo otrok okreval in kako mu lahko stojijo ob strani. Z nezgodnim zavarovanjem Merkur Otroci želimo družinam olajšati te trenutke, tako finančno kot čustveno."

Prav ta razsežnost, da zavarovanje presega številke in odgovarja na realne življenjske situacije, je razlog, da se vse več staršev ob začetku šolskega leta odloča za dodatno zaščito svojih otrok.

Novosti prenovljenega zavarovanja Merkur Otroci Otroško nezgodno zavarovanje Merkur Otroci poskrbi, da otroci in mladi raziskujejo brez strahu, starši pa živijo brez skrbi tudi takrat, ko se zgodi nepredvidljivo. Da bi bil vsakdan otrok in staršev še mirnejši in enostavnejši, so zavarovanje letos prilagodili današnjim družinam in njihovim potrebam. Ključne spremembe prinašajo večjo dostopnost ter nova kritja, ki odgovarjajo na izzive sodobnega časa: Podaljšana pristopna starost: Zavarovanje ni več namenjeno samo osnovnošolcem in dijakom. Po novem se vanj lahko vključijo tudi študenti in mladi do 26. leta, ki ostajajo aktivni, radovedni in pogosto izpostavljeni nezgodam. Foto: Merkur Zavarovalnica Aktivni dodatek: Za otroke in mlade, ki so športno aktivni, je posebej pomemben Aktivni dodatek. Ta vključuje kritja za zlome kosti in druge pogostejše poškodbe, ki nastanejo pri športnih dejavnostih ali igri. Drugo zdravniško mnenje: V zahtevnejših primerih poškodbe ali bolezni si starši pogosto želijo dodatne potrditve diagnoze ali zdravljenja. Storitev Drugo zdravniško mnenje omogoča, da družina pridobi strokovno potrditev ali dodatno usmeritev glede najboljšega zdravljenja. Izboljšane mesečne rente: V primeru trajne nezgodne invalidnosti se lahko rente izplačujejo vse do otrokovega 20. leta, in sicer do višine tisoč evrov mesečno. To družinam zagotavlja dolgoročno finančno stabilnost in lažje prilagajanje vsakdanjemu življenju. Dodatna kritja za vsakdan: Zavarovanje vključuje tudi manjša, a dragocena kritja, ki jih starši še posebej cenijo: plačilo inštrukcij ob daljši odsotnosti od pouka, psihološko pomoč po travmatičnih dogodkih, zaščito v primeru nasilja ter kritje poškodb zob, ki so pri igri in športu med najpogostejšimi.

Zakaj starši izberejo Merkur Otroci?

Starši se za zavarovanje Merkur Otroci odločajo zato, ker presega klasično finančno zaščito in se dotika realnih življenjskih situacij. Poleg visokih zavarovalnih vsot v primeru stoodstotne invalidnosti zaradi nezgode (do 900 tisoč evrov) vključuje tudi dodatna brezplačna kritja, ki jih starši še posebej cenijo.

Merkur Otroci je večkrat nagrajena rešitev, ki gradi na zaupanju. Družinam ponuja celovito podporo (finančno, psihološko in socialno) ter omogoča, da otroci raziskujejo brez strahu, starši pa živijo z občutkom večje varnosti.