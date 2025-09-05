To so najboljši navijaški prigrizki, ki jih morate poskusiti

Evropsko košarkarsko prvenstvo se je že začelo! Povabite prijatelje na ogled tekem pred domači sprejemnik ali pa skupaj združite navijaške moči pred velikim zaslonom v mestu. Seveda pri tem ne pozabite na okrepčila. Predstavljamo najboljše navijaške prigrizke in pijačo.

Okrepčajte se z navijaškimi prigrizki

Navijači morate ostati močni do konca igre, zato si priskrbite zalogo hrane, ki vas bo oskrbela z energijo in vam vlila novih moči. Posezite po klasičnih prigrizkih, kot so čips, flips, pokovka, ali pa kar hot dog. Postrežete lahko tudi navijaški party box, v katerem so združeni okusi sočnega smash burgerja, nežno paniranih piščančjih peruti po pariško, zlato ocvrtih piščančjih mini filejev, aromatične klobase s sirom ter hrustljavih kozic. Zraven dobite še krompirjeve mrežice, hrustljave Crispers krompirčke, pečeno zelenjavo z mladim sirom ter panirane čebulne obročke. Navijaški party box lahko naročite v restavracijah INTERSPAR.

Foto: SPAR

Poskrbite za hidracijo

Strastno navijanje, ko cela množica diha z našimi košarkarji in se poti skupaj z njimi, zahteva tudi primerno hidracijo. Za to poskrbite z vodo ali sokovi. Še bolje pa z novo linijo funkcionalnih napitkov za hidracijo HYDRA, namenjenih športno aktivnim posameznikom in rekreativcem, ki potrebujejo učinkovito rehidracijo brez nepotrebnega sladkorja in umetnih dodatkov. V sodelovanju s Sparom in Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS) jih je razvil NUTRISPOINT. Napitki so na voljo v dveh okusih: rožnata grenivka in pasijonka-mango, dobite pa jih izključno v trgovinah SPAR in INTERSPAR.

Privoščite si bogat prigrizek za prave športnike

Športniki in ljubitelji dobrega okusa, pozor! Pri športnih naporih, kjer potrebujete zanesljivo moč, posezite po sendviču za trening Andreja Pavličevića. Pirina štručka, piščančji trakci, ajvar, sveže kumare, sirni namaz in rukola predstavljajo odlično kombinacijo, obenem pa tudi pravo energijsko bombo, saj ta prigrizek vsebuje kar 44 gramov beljakovin na porcijo. Poiščite ga v Spar Hitroteki in ostanite v igri!

Odlični napitki Hydra in okusen Pavličevićev sendvič za trening. Foto: SPAR

Spar podpira slovensko košarko že 24 let Spar Slovenija letos obeležuje že 24 let dolgo partnerstvo s Košarkarsko zvezo Slovenije, ki ne predstavlja samo finančne podpore, temveč simbolizira tudi skupne vrednote – predanost, ekipni duh in prizadevanja za odličnost. Spar je zlati sponzor moške članske košarkarske reprezentance in podpira košarkarje, ne glede na vzpone in padce. V Sparu se zavedajo, da košarka krepi vrednote zdravega življenja, za kar se ves čas trudijo tudi sami s ponudbo inovativnih izdelkov v njihovih trgovinah.



Foto: SPAR

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.