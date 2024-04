V teh znamenjih je rojenih največ milijarderjev

Tehtnica

Med vsemi svetovnimi milijarderji jih je 12 odstotkov rojenih v znamenju tehtnice, med drugim so to modni oblikovalec Ralph Lauren, dedinja ameriškega trgovskega imperija Walmart Alice Walton in ustanovitelj tekstilnega giganta Inditex Amancio Ortega. Tehtnice se znajo izjemno spretno preriniti v družbeno smetano, pri čemer jim pomaga izpiljen okus za lepe stvari in sposobnost sproščenega pomenkovanja. Čeprav priznavajo, da je v oznaki revni umetnik nekaj romantičnega, jim je veliko bližje podoba nesramno bogatega kapitalista, ki umetniška dela le zbira, ne pa ustvarja.

Ribi

Astrološko znamenje ribi ima v svojih vrstah 11 odstotkov svetovnih milijarderjev, med njimi je tudi najbogatejši Zemljan Bernard Arnault, prvi mož luksuznega konglomerata Louis Vuitton Moët Hennessy, ob njem pa še soustanovitelj znamke Nike Phil Knight in medijski mogotec Rupert Murdoch. Ljudje, rojeni v znamenju ribi, veljajo za dobre psihologe, imajo odlično sposobnost empatije in se znajo zelo dobro prilagoditi okoliščinam. Zaradi sijajne intuicije nove trende zaznajo pred vsemi drugimi, kar jim daje odločilno prednost v poslu.

Bik

V znamenju bika je rojenih deset odstotkov svetovnih milijarderjev, med drugim so to soustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg, ustanovitelj podjetja Dyson James Dyson in najbogatejša Nemka Susanne Klatten. Znamenje bika vlada drugi astrološki hiši, ki predstavlja lastnino in denar, zato ni čudno, da biki na tem področju žanjejo uspehe. Radi imajo prestiž in so pripravljeni storiti marsikaj, da se do njega dokopljejo, pri čemer sta jim v pomoč njihova trmoglavost in brezobzirnost, izrazi pa se tudi njihova prirojena posesivnost.