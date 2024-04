Ljudje v teh znamenjih so vedno hladni kot "špricar"

Bik

Biki so v živalskem kraljestvu tisti uživači, ki na sončnih pašnikih počasi prežvekujejo travo, in tudi ljudje, rojeni v znamenju bika, v življenju cenijo preproste stvari. Radi si vzamejo čas, naloge opravljajo temeljito ter premišljeno. Tudi če jih zasujete z delom, bodo le globoko vdihnili in se ga metodično lotili, ob tem pa ohranili hladno glavo in umirjene misli. Njihovo vodilo je, da bo vse slej ko prej urejeno.

Škorpijon

Škorpijonom vlada Jupiter, kralj med planeti, in zato se nimajo časa obremenjevati s podrobnostmi, kot je 300 neprebranih e-sporočil. Oni vidijo veliko sliko, podrobnosti in majhni nesporazumi jih ne zanimajo, saj se jim zdijo nepomembni. Tako prekrmarijo tudi stresne položaje, zakaj bi se obremenjevali zaradi praske na avtomobilu, ko obstajajo toliko večji izzivi, denimo vzpon na Everest?

Ribi

Ribe so pogosto povsem zatopljene v svoj sanjski svet, kar jim dobro služi, ko je resničnost veliko bolj zapletena. Tem svobodnim dušam je pomembno, da se z ljudmi povežejo, ne da z njimi tekmujejo. Njihova prirojena nesebičnost je sama po sebi zdravilo za stres. S tem, ko se osredotočajo na pomoč drugim, pozabijo na lastne skrbi.