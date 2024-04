Nebesna znamenja, ki najslabše prenašajo stres

Lev

Tudi če morate do jutri napisati 500-stransko disertacijo ali če boste čez pol ure skočili s padalom, vas bodo levi prepričevali, da je njihovo življenje veliko bolj stresno. Ta ognjena znamenja potrebujejo potrditev, in ko so napeti, želijo slišati, da nikomur ni tako hudo kot njim. In čeprav imamo leve radi tudi zaradi njihove dramatičnosti, je resnično ne želimo doživljati ves čas.

Devica

Device svet vidijo skozi povečevalno steklo, osredotočajo se na najmanjše podrobnosti in napake, kar je še posebej težavno, ker po drugi strani stremijo k popolnosti. In ko devicam kaj ne gre po načrtih, pa čeprav je povsem nepomembno, jim bo to povzročilo ogromno stresa, obenem pa bodo dobile potrdilo, da so vedno za vse same.

Dvojčka

Dvojčki so zračno znamenje, a bi jih bilo bolje opisati kot zračni vrtinec, v katerem krožijo strahovi in pozabljene obveznosti. Dvojčki pač živijo v neprestanem kaosu svojih misli, nikoli niso prepričani, kaj bi morali ta trenutek početi in zaradi razmišljanja o tem so še bolj raztreseni. Ničesar prav zares ne dokončajo, zato so ves čas v zaostanku, zaradi tega pa, seveda, pod stresom.